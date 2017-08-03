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Tesla потеряла более $400 млн по итогам второго квартала

Экономика и бизнес
3 августа, 1:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, августа. /ТАСС

Как отмечает телеканал CNBC, аналитики ожидали немного худших показателей, прогнозируя убыток на уровне $1,82 за акцию

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НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Американская компания Tesla по итогам второго квартала текущего года зафиксировала убыток в размере чуть более $401 млн или $1,33 за акцию. Об этом свидетельствует опубликованная в среду ее корпоративная отчетность.

Как отмечает телеканал CNBC, аналитики ожидали немного худших показателей, прогнозируя убыток на уровне $1,82 за акцию. По итогам второго квартала прошлого года этот показатель составлял $1,61 за акцию.

При этом выручка компании за минувший квартал, завершившийся 30 июня, составила почти $2,8 млрд по сравнению с около $1,3 млрд год назад. Такие показатели также превысили ожидания экспертов, прогнозировавших выручку на уровне около $2,5 млрд. По итогам биржевых торгов в среду стоимость акций Tesla прибавила 3%.

Tesla в конце прошлого месяца представила первую партию своих новых электромобилей Model 3. На специально проведенном мероприятии ключи первым 30 владельцам новинки вручил лично глава компании Илон Маск. По его словам, уже в августе на единственном заводе компании в штате Калифорния будет собрано еще около 100 автомашин Model 3. Далее компания планирует наращивать объемы производства и ставит целью в следующем году выпустить около 500 тыс. новинок, хотя Маск признал, что выполнить эти планы будет непросто.

Базовая цена на Model 3, которая представляет собой бюджетную версию более дорогих Model X и Model S, будет начинаться от $35 тыс. В своей минимальной комплектации авто будет способно проехать без подзарядки около 350 км. Максимальная скорость машины не превысит 210 км/ч, время разгона до 100 км/ч составит примерно 5,6 секунды.

Компания Tesla была основана в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но в начале этого года стала именоваться просто Teslа. Ее штаб-квартира находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала компания специализировалась лишь на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

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