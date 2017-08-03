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WSJ: Qatar Airways передумала приобретать долю American Airlines

Экономика и бизнес
3 августа, 3:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, августа. /ТАСС

При этом в компании отметили, что авиаперевозчик продолжит поиск возможностей для инвестирования в авиацию в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Qatar Airways отказалась в среду от планов приобрести 10% американского воздушного перевозчика American Airlines на сумму $808 млн. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal.

Отмена планов

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"Эти инвестиции больше не отвечают нашим целям. Qatar Airways, однако, будет продолжать поиск возможностей для инвестирования в авиацию в мире", - приводит издание сообщение катарского авиаперевозчика.

В июне American Airlines информировала о том, что Qatar Airways намерен приобрести долю в 4,75% американской авиакомпании и увеличить ее до 10% при благоприятных обстоятельствах. Глава American Airlines Даг Паркер высказался категорически против, заявив, что "не испытывает счастья" от перспективы приобретения катарским воздушным перевозчиком столь крупной доли. По оценке Паркера, подход главы Qatar Airways Акбара аль-Бакера "является странным и приводит в замешательство".

Как поясняет The Wall Street Journal, законы США разрешают иностранным частным предприятиям владеть долей не более 49% любой американской авиакомпании и не более 25% акций, дающих право голоса. В свое время британская British Airways владела 25% American Airlines.

Блокада и окружные пути

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в июне полностью закрыли свое воздушное пространство для катарских самолетов и отменили полеты своих авиаперевозчиков в Доху. Это вынуждает катарские самолеты выбирать окружные и дорогие пути. Доха добивается выделения международных коридоров над частью акватории Персидского залива, находящейся в зоне ответственности ОАЭ.

Доха оказалась в политической и экономической изоляции со стороны соседних государств, решивших не только разорвать дипломатические отношения, но и ввести транспортную блокаду эмирата, на 90% зависящего от импорта. Ограничительные меры распространяются на воздушное сообщение, морскую навигацию и на наземные транспортные коммуникации.

Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, а также Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за поддержки Дохой терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политики и вмешательства в дела арабских государств.

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