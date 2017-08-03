"Ъ": Ростех планирует перерабатывать мусор в электроэнергию на курортах РФ

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. "РТ-Инвест" (входит в структуру госкорпорации "Ростех") планирует построить на южных курортах России - в Сочи и на Тамани - два мусоросжигательных завода, а также реконструировать завод в Пятигорске, которые будут перерабатывать 2,35 млн тонн мусора и вырабатывать 230 МВт электроэнергии. Об этом в четверг пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на предложения организации, направленные в середине июля вице-премьеру Александру Хлопонину.

Как пишет издание, на заводе в Сочи будут утилизироваться отходы Туапсе, Геленджика, Горячего ключа, его запуск запланирован на 2022 год, а мощность составит 55 МВт и 550 тысяч тонн в год. Второй завод планируется построить на Тамани к 2023 году (120 МВт, 1,25 млн тонн в год) для переработки мусора из Крыма, Анапы, Темрюка и Новороссийска. Структура также намерена реконструировать Пятигорский теплоэнергетический комплекс, чья мощность составит 55 МВт и 550 тысяч мусора в год. В организации пояснили, что на курортах остро стоит проблема нехватки мощностей для переработки мусора: из Сочи, например, отходы отвозят за 250 км.

Кроме того, в "РТ-Инвесте" газете сообщили, что намерены построить еще четыре мусоросжигательных завода в Московском регионе (280 МВт, 700 тысяч тонн мусора в год), помимо уже запланированных четырех заводов в Подмосковье.

В аппарате вице-премьера Хлопонина письмо "Коммерсанту" не прокомментировали. Минэкономразвития не знает о предложении "РТ-Инвеста", в Минэнерго считают, что структуре необходимо проработать механизм поддержки и не допустить перекладывание затрат на потребителей.

Ранее сообщалось, что Ростех в рамках проекта "Чистая страна" построит пять мусоросжигательных заводов. Госкорпорация "Ростех" подписала соглашение с японско- швейцарской Hitachi по утилизации бытовых отходов, согласно которому в Москве и Казани будет построено пять мусоросжигательных заводов, которые будут перерабатывать 2,95 млн тонн мусора и вырабатывать 335 МВт электроэнергии. Объем инвестиций во все пять проектов составит порядка 150 млрд рублей, при этом привлекать бюджетные средства в проект не планируется.