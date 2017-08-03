Кабмин выделил 667,5 млн руб. Внешэкономбанку для поддержки высокотехнологичной продукции

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении субсидии в размере 667,5 млн рублей Внешэкономбанку на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции. Документ опубликован в четверг на сайте правительства.
"Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства Минпромторгу России направляются бюджетные ассигнования в размере 667,5 млн рублей для предоставления в 2017 году имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию Внешэкономбанк", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.
Отмечается, что ассигнования на эти цели в федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены не были. "Средства предназначены для оказания поддержки производителям железнодорожных вагонов, сельскохозяйственной техники и автомобилей, поставляющим свою продукцию в том числе за рубеж", - добавили в правительстве.