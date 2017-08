Чистый убыток Veon во II квартале составил $278 млн против прибыли годом ранее

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Чистый убыток Veon во II квартале 2017 года составил $278 млн против прибыли в размере $137 млн годом ранее, сообщается в отчете компании.

Выручка за отчетный период выросла на 12,3%, до $2,4 млрд. Показатель EBITDA увеличился на 17,1% и достиг $931 млн. Чистый долг компании во II квартале возрос на 27,8%, до $8,4 млрд.

Выручка оператора от услуг мобильной и фиксированной связи составила во II квартале $2,3 млрд, что на 12,3% выше аналогичного показателя 2016 года. Выручка от передачи данных выросла на 11,8% - до $465 млн.

По итогам шести месяцев 2017 года выручка достигла $4,7 млрд, что на 12,7% больше, чем годом ранее, убыток за полугодие составил $283 млн против $326 млн годом ранее. Показатель EBITDA составил $1,8 млрд (рост на 15,3%).

По итогам 2016 года выручка оператора по международным стандартам финансовой отчетности снизилась на 7,5% и составила $8,885 млрд.

Компания также подтверждает прогноз рентабельности по показателю EBITDA.

Прогноз по уровню свободного денежного потока по итогам 2017 года повышен до $1 млрд с $900 млн.

Данные по России

Выручка Veon в России по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла за II квартал 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3% и составила 68,4 млрд руб. Показатель EBITDA за отчетный период снизился на 1,3%, до 26,9 млрд руб. На положительную динамику оказал рост выручки за услуги мобильной связи - этот показатель за апрель - июнь текущего года увеличился на 3,6% и достиг 55,7 млрд руб.

За первое полугодие выручка оператора составила 132,9 млрд руб. (рост на 0,4% по сравнению с первым полугодием 2016 года). Выручка от мобильной связи, включая мобильную передачу данных, возросла на 2,3% - до 108 млрд руб., от фиксированной - упала на 11,6% и составила 19,5 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 1,3% и достиг отметки 51 млрд руб.

Количество сотовых абонентов по итогам II квартала 2017 года составило 58,3 млн, из них 38,1 млн - интернет- пользователи, количество абонентов ШПД составило 2,2 млн.

Дивиденды

Veon выплатит в 2017 году промежуточные дивиденды в размере $0,11 на акцию. Выплата запланирована на 6 сентября. Компания связывает такое решение с "сильными финансовыми показателями".

Ранее наблюдательный совет компании одобрил новую дивидендную политику. Условиями ее принятия было завершение сделки в Италии по слиянию операторов Wind Telecomunicazioni (принадлежит Vimpelcom) и 3 Italia (принадлежит Hutchison), улучшение потока наличных денег и макроэкономическая стабильность (в том числе курс валют), отмечала тогда компания. До этого в компании действовала принятая в 2014 году дивидендная политика, в соответствии с которой компания выплачивала $0,035 на акцию до того момента, пока коэффициент чистый долг/EBITDA не станет меньше 2. По итогам 2015 г. этот показатель без учета разовых факторов составил 1,4 против 1,2 годом ранее.

Компания заявляла, что новая дивидендная политика может предполагать расчет дивидендов на основании операционных результатов компании. Дивиденды могут быть привязаны, например, к свободному денежному потоку или к чистой прибыли. По итогам 2017 года свободный денежный поток ожидается на уровне $1 млрд.

Дивиденды за 2016 год составляли $0,23 на акцию, в том числе 3,5 цента, выплаченных в декабре 2016 года в качестве промежуточных дивидендов.

Телекоммуникационный холдинг Veon Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) владеет активами в России ("Билайн"), на Украине, в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Армении, Грузии, Таджикистане, Алжире, Пакистане, Бангладеш. 47,9% компании принадлежит LetterOne (управляет телекоммуникационными активами "Альфа-групп"), 19,7% - норвежской Telenor, 8,3% - The Stichting, в свободном обращении находится 24,1% акций.

Количество сотовых абонентов оператора по итогам второго квартала составило 208 млн, абонентов ШПД - 3,5 млн.