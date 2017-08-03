И карта, и пропуск, и проездной: Россия переходит на "Мир"

ТАСС, 3 августа. Жители России активно переходят на национальную платежную систему "Мир": на начало августа банки выпустили уже более 13 млн карт этой системы. Власти российских регионов заявляют, что для приема карт "Мир" на местах готова вся инфраструктура. Чтобы стимулировать спрос, банки-эмитенты добавляют к карте все больше бонусов - от различных приложений до 50-процентного кешбэка.

Бюджетников переводят на "Мир"

С 1 июля карты на отечественной платежной системе в обязательном порядке выдаются новым клиентам бюджетной сферы. Все бюджетники должны быть переведены на карту "Мир" до 1 июля 2018 года. Пенсионеры получат карты в плановом порядке, по мере истечения сроков действия карт, но не позднее 1 июля 2020 года - так говорится в федеральном законе о национальной платежной системе.

"Проблем при переводе сотрудников бюджетных организаций на карту "Мир" нет. Люди уже привыкли с картами работать и понимают все преимущества. Я сам имею две карты "Мир" - и никаких проблем", - говорит замминистра финансов Карачаево-Черкесии Вадим Камышан.

Перевод на новую систему уже сейчас идет довольно активно, рассказали ТАСС сразу в нескольких кредитных организациях. По данным Юго-Западного банка Сбербанка, прирост выдачи новых карт происходит ежемесячно. "Наблюдается значительное увеличение показателя выдачи карт "Мир" по сравнению с первыми днями выдачи: в июле выдано в пять раз больше карт, чем в январе 2017 года. За Ii квартал 2017 года выдано в 1,5 раза больше карт "Мир", чем за I", - сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

В Северо-Кавказском федеральном университете перевод на новые карты организуют не только для сотрудников, но и для студентов. Переход на карту "Мир" около 4,5 тыс. студентов планируют начать с сентября, зачисление средств на карты "Мир" должно стартовать не позднее 1 июля 2018 года.

Сотрудники Новосибирского зоопарка должны получить свою следующую зарплату уже на карты "Мир". "Опыта использования карты пока богатого нет, но мы всецело поддерживаем отечественного производителя", - сказал ТАСС директор зоопарка Андрей Шило.

Ограничений уже нет никаких

В Ингушетии некоторые организации начали зачислять зарплату на новые карты еще в мае, а в Дагестане одними из первых обновили карты сотрудники регионального управления ФАС.

"Единственное отличие от платежных систем, которые были до перехода на "Мир" (Visa, MasterCard), - это отсутствие возможности оплачивать покупки в зарубежных интернет-магазинах, например, популярном среди россиян AliExpress. При этом карты "Мир" легко принимают во всех магазинах, гастрономах, заведениях общепита Дагестана, где имеется возможность безналичного расчета", - рассказала руководитель пресс-службы регионального управления ФАС Наталья Шкандыба.

Однако и это ограничение уже снято: в конце июля организация "Яндекс.Деньги" сообщила, что российские покупатели получили возможность оплачивать покупки на площадке китайского интернет-ритейлера AliExpress с помощью карт системы "Мир". Сегодня не является проблемой и использование карты "Мир" за границей - для этого жители России могут использовать кобейджинговые карты, совмещающие две платежные системы. Эмиссией таких карт, помимо крупных игроков вроде Сбербанка, занимается, к примеру, ростовский "Центр-инвест", который выпускает карты "Мир-Maestro".

Кешбэк и другие бонусы

Система лояльности по картам "Мир" построена на базовом принципе кешбэк - возврата части денег за покупку обратно на карту, отметил в беседе с ТАСС гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев. "Это не бонусы, которыми можно воспользоваться только там, где ты их заработал. Это живые деньги, которые поступают на карту, и ты их можешь дальше использовать по своему усмотрению", - сказал он.

По мнению экспертов, привязывать различные бонусы к новой платежной системе необходимо. "Чем больше будет пользовательских возможностей у карт "Мир", тем более востребованными они будут", - считает акционер петербургского банка "Прайм Финанс" Михаил Табунов.

Целый ряд банков предлагает использовать транспортные приложения на картах "Мир". "С 1 января 2017 стоимость проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга подорожала, рост тарифа составил 29% (с 35 до 45 руб.). Однако по карте "Мир" с транспортным приложением "Подорожник", выпущенной банком СИАБ, плата по разовому тарифу увеличилась всего на 2 руб.", - сообщила ТАСС президент - председатель правления банка СИАБ Галина Ванчикова.

Как рассказал ТАСС замначальника управления розничного бизнеса новосибирского банка "Левобережный" Олег Бельский, только для владельцев карт "Мир" в банке предусмотрены две бонусные программы: до 10% от суммы совершенных покупок и программа лояльности - кешбэк до 50% по отдельным партнерам. Уральский банк реконструкции и развития предлагает владельцам карт "Мир" снимать деньги без комиссии на ряде тарифов. Новгородский банк "Новобанк" сделал ставку на региональные платежи. "В отличие от крупных банков, мы предлагаем свой набор поставщиков услуг, прежде всего - оплату ЖКХ, детских садов, местных провайдеров и так далее, эти услуги востребованы в глубинке, а на федеральном уровне их не подключить", - рассказал ТАСС начальник отдела по работе с пластиковыми картами банка "Новобанк" Павел Федоров.

Ростовский банк "Центр-инвест" предлагает студентам использовать карту "Мир" для прохода в общежитие, а также в качестве читательского билета в библиотеках. "В сентябре "Центр-инвест" планирует выпустить 15 тыс. кампусных карт для студентов Южного федерального университета", - сообщила ТАСС помощник председателя правления банка по связям с общественностью Наталья Алябьева.

Банк РНКБ, один из крупнейших банков Крыма, предлагает владельцам карт "Мир" собственную программу лояльности "Ваш бонус", которая дает возможность экономить на покупках в 750 торгово-сервисных предприятиях Крыма. Банк также подключился к сервису МИРaccept, что дает возможность расплачиваться картой "Мир" в интернет-магазинах, и участвует в программе лояльности НСПК "Мир". "Генбанк", второй крупнейший региональный банк Крыма, планирует запустить в августе программу лояльности "ГЕНбонус" (кешбэк), а пока в кредитной организации действует программа скидок, которая позволяет при оплате картой банка получить у его партнера скидку от 5%.

О карте "Мир"

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 года. Из-за санкций 21 марта 2014 года две крупнейшие мировые системы платежных карт - Visa и MasterCard - без уведомления заблокировали операции по картам банка "Россия", его дочерней организации "Собинбанк", а также "СМП Банка". С проблемами в обслуживании карт столкнулись и некоторые другие банки, в частности, "Инвесткапиталбанк". В декабре 2014 года Visa и MasterCard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на Крымском полуострове возобновилась в апреле 2015 года).