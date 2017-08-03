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Курс доллара на Московской бирже вырос до 60,7 руб.

Экономика и бизнес
3 августа, 10:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Курс евро вырос на 15 копеек, до 71,94 руб

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и достиг отметки в 60,7 руб.

Курс евро вырос на 15 копеек, до 71,94 руб.

Индекс ММВБ вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 1968,33 пункта.

Индекс РТС увеличился на 0,2% и достиг отметки в 1023,22 пункта.

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