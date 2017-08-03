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Загрузка газопровода OPAL начала расти после снятия судебных ограничений

Экономика и бизнес
3 августа, 10:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

При этом, по данным оператора газотранспортной системы Словакии Eustream, о сокращении транзита газа через Украину в Европу говорить пока нельзя

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Загрузка газопровода OPAL, соединяющего "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы, после снятия судебных ограничений и проведения первых аукционов 2 августа выросла до 75% с 50% в точке входа в Грайфсвальде, свидетельствуют данные оператора газопровода.

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Если 1 августа прокачка составляла около 25,911 кВт/ч, то 2 августа она возросла до 34 кВт/ч.

Однако о сокращении транзита газа через Украину в Европу пока речи не идет. Согласно данным словацкой Eustream, объем транзита поставок газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Вельке Капушаны" (один из пограничных пунктов между Словацкой Республикой и Украиной - прим. ТАСС) 1 августа составлял 155,695 млн куб. м, 2 августа - 160,445 млн куб. м, а 3 августа предполагается на уровне 161,536 млн куб. м.

Как сообщалось ранее, первые суточные аукционы на свободные мощности газопровода-отвода OPAL, соединяющего "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы, прошли 1 августа - с бронированием на 2 августа.

Ранее Европейский суд и Высший земельный суд Дюссельдорфа сняли обеспечительные меры на использование "Газпромом" мощностей газопровода OPAL, наложенные по иску польской PGNiG. После этого Федеральное сетевое агентство ФРГ разрешило доступ к дополнительным мощностям газопровода.

Таким образом, вновь начинает действовать разрешение Еврокомиссии, по которому "Газпром" в 2016 г. получил доступ к 90% мощностей OPAL.

Ранее "Газпром экспорт" заявил, что после снятия обеспечительных мер по доступу к OPAL получит возможность участвовать в этих аукционах и бронировать мощности.

До прошлого года "Газпром" мог использовать только половину мощностей OPAL. Хотя в 2009 г. Еврокомиссия согласилась исключить OPAL из-под регулирования, однако при условии проведения аукциона для чешского рынка на условиях регулятора. "Газпром" на это не согласился, а 50% мощностей OPAL были заморожены - то есть зарезервированы для других газовых компаний. Но альтернативных поставщиков так и не нашлось. Осенью 2016 г. Еврокомиссия все-таки предоставила "Газпрому" доступ практически ко всему объему газпровода, а оставшиеся мощности было решено выставить на аукцион.

Однако польская энергетическая компания PGNiG и правительство Польши обратились в Европейский суд с обжалованием этого решения. В рамках разбирательства были приняты обеспечительные меры, которыми решение Еврокомиссии было приостановлено.

Газопровод OPAL мощностью 36 млрд куб. м в год соединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ поступает в Германию до границы с Чехией.

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