Путин дал старт заливке фундамента под Амурский газоперерабатывающий завод

СВОБОДНЫЙ (Амурская область), 3 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин осмотрел в четверг площадку строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на маршруте трубопровода "Сила Сибири" и дал старт заливке фундамента под возведение комплекса.

В ходе посещения стройплощадки глава государства осмотрел макеты газопровода "Сила Сибири" и Амурского ГПЗ. На отдельных стендах была также представлена информация о сроках и этапах возведения завода, о подготовке сопутствующей инфраструктуры и строительстве комфортного жилого микрорайона для сотрудников. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подробно рассказал президенту о строительстве "Силы Сибири" и о деталях проекта Амурского ГПЗ, отметив, в частности, что первые две технологические линии завода общей мощностью 14 млрд куб. м газа должны быть введены в строй в мае 2021 года. Совокупная мощность ГПЗ после ввода в эксплуатацию всех шести линий составит 42 млрд куб. м.

Президент также связался по телемосту с Чаяндинским месторождением в Якутии, откуда будет поступать газ на Амурский ГПЗ, и с одним из участков строительства "Силы Сибири". Как отметил глава "Газпрома", этот магистральный трубопровод "будет введен в эксплуатацию 20 декабря 2019 года". Что касается Амурского ГПЗ, то, по словам Миллера, после завершения его строительства Дальний Восток России и Восточная Сибирь получат мощный импульс дальнейшего социально-экономического развития.

"Уже выполнена большая подготовительная работа по началу строительства основного производства. Уважаемый Владимир Владимирович, я прошу дать команду на укладку бетона первого фундамента Амурского ГПЗ", - обратился Миллер к Путину в завершение доклада. "Вперед!", - сказал Путин, после чего на площадке начались соответствующие работы. "Удачи вам, всего хорошего", - заключил президент.

Амурский ГПЗ

Строительство завода в 15 км к северу от города Свободный в Амурской области началось в октябре 2015 года, тогда команду для старта работ президент РФ дал по видеосвязи. К настоящему времени завершена планировка территории завода, для начала сооружения технологических объектов подготовлена территория площадью более 800 га, а совокупная площадь земельных участков всех объектов Амурского ГПЗ составляет более 1,7 тыс. га. Строятся коммуникации, автомобильная, железнодорожная и речная инфраструктура, готовится возведение жилого микрорайона для сотрудников, число которых на заводе должно составить около 3 тыс. человек.

Завод будет важным звеном технологической цепочки будущих поставок природного газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Сюда из Якутского и Иркутского центров газодобычи будет поступать голубое топливо, из которого будут выделяться ценные компоненты для газохимической и других отраслей промышленности - этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия. Переработанный газ будет поставляться в Китай.

В рамках реализации проекта будет построено шесть технологических линий, каждая из которых - фактически независимый комплекс по переработке газа. Последовательный ввод линий в эксплуатацию будет синхронизирован с развитием мощностей "Газпрома" по добычи газа в Якутии и Иркутской области. С выходом Амурского ГПЗ на проектную мощность, объем переработки природного газа в России вырастет более чем на 50%.

Инвестором и заказчиком проекта является "Газпром переработка Благовещенск" (входит в группу "Газпром"). Управление строительством осуществляет НИПИГАЗ, входящий в группу "СИБУР".