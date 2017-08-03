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"Роснефть" будет искать пути минимизации последствий санкций США

Экономика и бизнес
3 августа, 10:55 UTC+3

Глава компании Игорь Сечин также заявил, что санкции работают против тех, кто их вводит

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Глава "Роснефти" Игорь Сечин

Глава "Роснефти" Игорь Сечин

© Михаил Метцель/ТАСС

ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ /Амурская область/, 3 августа. / ТАСС/. "Роснефть" считает, что санкции работают против тех, кто их вводит, компания будет искать пути, чтобы минимизировать их последствия, заявил журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин.

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"Мне жаль, что Exxon пострадал на $2 млн, штраф выписали за общение с нами. Санкции начинают работать против тех, кто их вводит. Это позитивно. Ограничены полномочия президента США, собственно, мне иногда кажется, что санкции вводятся против него, а не против нас. Так что посмотрим, как это будет нравиться тем, кто принимает решения, ну, а мы будем искать возможности работать так, чтобы действия санкций минимизировать. И вы об этом узнаете очень скоро", - сказал Сечин, отвечая на вопрос, окажет ли влияние подписание президентом США Дональдом Трампом закона об ужесточении санкций в отношении РФ, КНДР и Ирана на деятельность "Роснефти".

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