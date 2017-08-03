"Алмаз-Антей" оснастит аэропорт Пулково системой определения местоположения самолетов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Петербургский аэропорт Пулково получит от концерна "Алмаз-Антей" новейшую систему определения местоположения самолетов, сообщили в четверг в пресс-службе предприятия.

"Заказчиком является ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения". Работы в аэродромной зоне аэропорта Пулково выполнит Северо-Западный региональный центр концерна "Алмаз-Антей". Многопозиционная система наблюдения (МПСН) "Альманах" уникальна и является единственной сертифицированной Росавиацией системой, которая предназначена для определения местоположения воздушных судов, спецавтотранспорта, технических средств и других объектов методом мультилатерации", - говорится в сообщении.

Принцип мультилатерации заключается в том, что сигнал бортового ответчика фиксируют несколько приемников, расположенных в заданных местах. Поступающие данные обрабатываются, и центральный компьютер на основе полученной информации вычисляет местоположение воздушного судна в трехмерном пространстве. Обнаруженные таким образом объекты отображаются на экране диспетчера, пояснили в концерне.

"Проектом предусмотрена установка приемо-передающих станций, которые не только охватят аэродромную зону аэропорта Пулково, но и в будущем смогут обеспечить наблюдение в составе широкозонной модификации МПСН "Альманах". Система ведет непрерывное наблюдение, ежесекундно получает и обрабатывает информацию от объектов, оборудованных ответчиками обычного и адресного режимов. Среди поставляемых данных - барометрическая высота, информация о бортовом номере объекта, специальные сигналы опознавания, тревожная сигнализация", - пояснили в пресс-службе.

В своей зоне действия система может обеспечивать мониторинг как на аэродроме и малых высотах, так и на высоте до 20 км, одновременно удерживая в поле наблюдения сотни объектов. Ее сертификационные испытания успешно завершились в аэропорту Санкт-Петербурга осенью 2016 года.

Система была представлена концерном на авиасалоне МАКС-2017. Пулково станет первой российской воздушной гаванью, где она будет развернута, сообщили в концерне.