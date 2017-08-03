Путин принял участие в запуске трех гидроагрегатов Нижне-Бурейской ГЭС

ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ /Амурская область/, 3 августа. / ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял участие во вводе в эксплуатацию трех гидроагрегатов Нижне-Бурейской ГЭС. Он прошел в центр управления, где ему доложили о готовности трех агрегатов, после чего глава государства дал команду на запуск. После запуска президент поздравил специалистов.

"Это первая гидроэлектростанция такого уровня, такого масштаба, которая построена в современной России, первый такой огромный, мощный, я бы сказал, красивый с точки зрения технического дизайна и очень современный объект", - сказал Путин. Он подчеркнул, что учтены "все проблемы, с которыми гидроэнергетика столкнулась в предыдущие годы, в том числе на Саяно-Шушенской ГЭС". "Все это проанализировано, все это вложено в проект и реализовано с тем, чтобы станция работала эффективно, ритмично и не создавала бы не только никаких проблем, а наоборот, возможности для развития региона Дальнего Востока", - сказал Путин.

Он напомнил, что решение о строительстве станции было принято в 2010 году. Когда станция только закладывалась, Путин согласно традициям бросил свои часы в первый куб бетона, ознаменовавший начало возведения гидроэлектростанции. Отвечая на вопрос журналиста, Путин, занимавший в то время пост премьер-министра РФ, ответил: "Для такого дела не жалко".

История строительства

Строительство Нижне-Бурейской ГЭС ведется с 2010 года, тогда на запуске проекта присутствовал Путин, занимавший в то время пост премьер-министра РФ. Гидроэлектростанция, расположенная на реке Бурея, левом притоке Амура, в 84,6 км от устья, входит в состав Бурейского каскада и будет вырабатывать электроэнергию для снабжения южной части Дальнего Востока (в том числе космодрома Восточный). Также станция будет использоваться для регулирования стока более мощной Бурейской ГЭС, расположенной выше по течению Буреи (170 км от устья), что позволит снизить ущерб от наводнений в поймах Буреи и Амура.

Нижне-Бурейская ГЭС - первая крупная гидроэлектростанция в России, строительство которой началось после распада СССР. В 2015 году здесь начался монтаж гидротехнического оборудования, в апреле 2016 году была перекрыта река Бурея, в марте 2017 года началось заполнение водохранилища. Первый гидроагрегат станции дал ток в рамках испытаний 18 апреля 2017 года, в настоящий момент строительство ГЭС близится к завершению.

После ввода в эксплуатацию всех четырех гидроагрегатов мощность ГЭС составит 320 МВт.