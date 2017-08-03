ФАС одобрила покупку "Главкино" "дочкой" ВТБ

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку кинотелевизионной студии "Главкино", удовлетворив соответствующее ходатайство. Документ о решении ФАС размещен в четверг на официальном сайте ведомства.
"ФАС рассмотрено ходатайство ООО "ВТБ Проект" о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО "Главкино". Принято решение об удовлетворении данного ходатайства", - отмечено в документе.
Дочерняя структура ВТБ - компания "ВТБ Проект" - приобрела 100% акций кинотелевизионной студии "Главкино". Соответствующие документы были размещены на портале госзакупок в конце июля.
Всего было совершено пять сделок по покупке долей "Главкино", каждая на сумму 100 тыс. руб. Таким образом, общая стоимость покупки акций кинотелевизионной компании составила 500 тыс. руб.
Свои доли продали инвестор Виталий Головачев (50,001%, номинальная стоимость доли - более 20 млн руб.), благотворительный детский фонд "Виктория" (16,666%, номинальная стоимость доли - более 6,6 млн руб.), гендиректор Первого канала Константин Эрнст (16,666%, номинальная стоимость доли - более 6,6 млн руб.), режиссер Федор Бондарчук (11,667%, номинальная стоимость доли - более 4,6 млн руб.) и кинопродюсер Илья Бачурин (5%, номинальная стоимость доли - 2 млн руб.).