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Новые санкции США не повлияют на суверенный рейтинг России от S&P

Экономика и бизнес
3 августа, 12:36 дата обновления: 3 августа, 13:27 UTC+3 ТАСС

Сейчас показатель находится на уровне "ВВ+" с позитивным прогнозом

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ТАСС, 3 августа. Новые санкции США в отношении России не повлияют на суверенный рейтинг РФ в краткосрочной перспективе. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на доклад международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P).

"Поддержку текущему рейтингу России по-прежнему оказывают хорошие показатели платежного баланса и сильная бюджетная позиция; прогноз остается прежним", - говорится в сообщении.

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При этом к негативному влиянию на рейтинг эксперты S&P относят зависимость российской экономики от экспорта нефти и газа, а также более общие проблемы в институциональной и регулятивной сфере.

В агентстве ожидают возобновления экономического роста РФ в 2017 году благодаря повышению цен на нефть и газ, росту заработной платы в реальном выражении и смягчению денежно-кредитной политики.

Текущий прогноз основывается на том, что санкции со стороны США и ЕС останутся в силе на весь период прогнозирования. "В настоящее время неизвестно, обусловит ли новый закон о санкциях со стороны США дальнейшее ухудшение лишь умеренных, на наш взгляд, среднесрочных перспектив роста российской экономики, поскольку многое будет зависеть от того, как новый закон будет применяться на практике", - отмечается в сообщении.

В настоящее время суверенный рейтинг России от S&P находится на уровне "ВВ+", прогноз по рейтингу - "позитивный".

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон, предусматривающий ужесточение режима американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. В частности, закон закрепляет действующие санкции в отношении России и предусматривает возможность введения новых санкций, в том числе - в отношении компаний энергетического сектора.

Позже Трамп раскритиковал подписанный им закон, назвав его ущербным, а ряд включенных в него статей - неконституционными.

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