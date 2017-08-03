Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минтранс: обнуление ставки транспортного налога для гибридных и электромобилей обсуждается

Экономика и бизнес
3 августа, 12:39 дата обновления: 3 августа, 13:16 UTC+3

Замглавы ведомства Николай Асаул отметил, что размер ставки должен быть привязан к экологическому классу автомобиля

Поделиться
Материал из 1 страницы
Заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул

Заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Идея обнуления ставки транспортного налога для гибридных и электромобилей обсуждается, однако решений пока нет, заявил журналистам замминистра транспорта РФ Николай Асаул.

Смотрите также

"Зеленый" автомобиль: почему весь мир переходит на экотранспорт

Опасность в воздухе: чем дышат мегаполисы

Китай обогнал США и Европу по продажам "чистых автомобилей"

"Такие предложения звучат периодически, пока такого решения не принято, поскольку это сильно повлияет на доходную базу. Транспортный налог, как известно, источник пополняемости региональных, в первую очередь, бюджетов", - сказал он. 

Асаул заявил, что размер ставки транспортного налога должен быть привязан к экологическому классу автомобиля. "То, что экологический класс должен влиять на размер транспортного налога, очевидно. Мы придерживаемся этого подхода", - сказал он.

Замминистра также заявил, что ведомствр не планирует вводить норму о бесплатных парковках для гибридных и электромобилей, но рассчитывает, что региональные власти примут соответствующие решения. 
"Это полномочия региональных властей. На федеральном уровне такого вводить мы не собираемся, но исходим из того, что каждый регион в определенных местах будет это делать, поскольку это стимулирует использование экологичных видов транспорта", - сказал он.

Постепенный переход

По словам Асаула, Минтранс предлагает постепенно переходить к экологичному транспорту.

"Многие города уже разрабатывают планы - в каких частях города поэтапно, для каких категорий автомобилей, скорее всего, в первую очередь для грузовиков, а в дальнейшем и для иных категорий - будут вводиться те или иные ограничения. Делаться это будет постепенно, разумно, с тем, чтобы не создать неудобства для владельцев транспортных средств, для доставки пассажиров и грузов", - сказал замминистра.

Асаул отметил, что с 2018 года вступает в силу постановление правительства №832 "Об изменениях в правилах дорожного движения". Прежде всего, вводятся понятия "электромобиль", "гибридный автомобиль", "заправка для электромобилей" и новые дорожные знаки, которые ограничивают движение и въезды в определенные районы города для транспортных средств ниже определенного экологического класса. Эти знаки действуют как для грузовых автомобилей, так и для всех типов транспортных средств.

Замминистра транспорта подчеркнул, что это очень важный шаг на пути к повышению качества воздуха в городах. Однако, по его мнению, в этом вопросе надо действовать аккуратно, постепенно двигаясь от района к району, повышая экологический класс, чтобы автомобилисты смогли приспособиться к новым требованиям.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на текст документа сообщила, что председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил министерствам проработать меры государственной поддержки электротранспорта в стране. Согласно публикации, Медведев до 17 августа поручил рассмотреть пакет предложений, которые были внесены в правительство руководством "КамАЗа" (входит в госкорпорацию "Ростех" - прим. ТАСС). В частности, руководство компании предложило рекомендовать субъектам РФ установить нулевую ставку транспортного налога на электромобили и гибридные автомобили, принять программу предоставления бесплатных парковочных мест на муниципальных парковочных пространствах для электромобилей и гибридов, а также ввести на среднесрочный период программу субсидирования приобретения электротранспорта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Год экологии в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Андрей Калмыков: "Победа" снизит цену на авиабилет до минимума в 777 рублей
2
МЧС предупреждает об аномально жаркой погоде в Крыму
3
Минобороны опровергло сообщения о поножовщине в учебной части ЦВО
4
Трамп одобрил новые санкции против РФ, призывая Москву к партнерству
5
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
6
Минфин с 7 августа по 6 сентября закупит валюту на 47,6 млрд рублей
7
Володин пристыдил представителя КПРФ за незнание цитаты Сталина
Темы дня
Новости партнеров
Реклама