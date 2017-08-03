Минтранс: обнуление ставки транспортного налога для гибридных и электромобилей обсуждается

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Идея обнуления ставки транспортного налога для гибридных и электромобилей обсуждается, однако решений пока нет, заявил журналистам замминистра транспорта РФ Николай Асаул.

"Такие предложения звучат периодически, пока такого решения не принято, поскольку это сильно повлияет на доходную базу. Транспортный налог, как известно, источник пополняемости региональных, в первую очередь, бюджетов", - сказал он.

Асаул заявил, что размер ставки транспортного налога должен быть привязан к экологическому классу автомобиля. "То, что экологический класс должен влиять на размер транспортного налога, очевидно. Мы придерживаемся этого подхода", - сказал он.

Замминистра также заявил, что ведомствр не планирует вводить норму о бесплатных парковках для гибридных и электромобилей, но рассчитывает, что региональные власти примут соответствующие решения.

"Это полномочия региональных властей. На федеральном уровне такого вводить мы не собираемся, но исходим из того, что каждый регион в определенных местах будет это делать, поскольку это стимулирует использование экологичных видов транспорта", - сказал он.

Постепенный переход

По словам Асаула, Минтранс предлагает постепенно переходить к экологичному транспорту.

"Многие города уже разрабатывают планы - в каких частях города поэтапно, для каких категорий автомобилей, скорее всего, в первую очередь для грузовиков, а в дальнейшем и для иных категорий - будут вводиться те или иные ограничения. Делаться это будет постепенно, разумно, с тем, чтобы не создать неудобства для владельцев транспортных средств, для доставки пассажиров и грузов", - сказал замминистра.

Асаул отметил, что с 2018 года вступает в силу постановление правительства №832 "Об изменениях в правилах дорожного движения". Прежде всего, вводятся понятия "электромобиль", "гибридный автомобиль", "заправка для электромобилей" и новые дорожные знаки, которые ограничивают движение и въезды в определенные районы города для транспортных средств ниже определенного экологического класса. Эти знаки действуют как для грузовых автомобилей, так и для всех типов транспортных средств.

Замминистра транспорта подчеркнул, что это очень важный шаг на пути к повышению качества воздуха в городах. Однако, по его мнению, в этом вопросе надо действовать аккуратно, постепенно двигаясь от района к району, повышая экологический класс, чтобы автомобилисты смогли приспособиться к новым требованиям.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на текст документа сообщила, что председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил министерствам проработать меры государственной поддержки электротранспорта в стране. Согласно публикации, Медведев до 17 августа поручил рассмотреть пакет предложений, которые были внесены в правительство руководством "КамАЗа" (входит в госкорпорацию "Ростех" - прим. ТАСС). В частности, руководство компании предложило рекомендовать субъектам РФ установить нулевую ставку транспортного налога на электромобили и гибридные автомобили, принять программу предоставления бесплатных парковочных мест на муниципальных парковочных пространствах для электромобилей и гибридов, а также ввести на среднесрочный период программу субсидирования приобретения электротранспорта.