Выручка Siemens может сократиться на €100-200 млн из-за событий в России

ТАСС, 3 августа. Выручка Siemens может сократиться на €100-200 млн в 2017 году в связи с изменением формата работы концерна в России. Об этом сообщил в ходе телеконференции генеральный директор концерна Джо Кэзер.

"Мы можем недополучить выручку от продаж в размере €100-200 млн в связи с событиями в России", - сказал он.

По словам Кэзера, компания уже предприняла меры для сокращения ущерба.

Siemens, работающий в России более 160 лет, пересмотрел формат работы в России и обозначил более жесткие рамки дальнейшего сотрудничества с энергетиками из-за ситуации вокруг поставок турбин для теплоэлектростанций в Крыму. Концерн заявил 21 июля, что все четыре газотурбинные установки для крымских тепловых электростанций (ТЭС) оказались производства Siemens и были поставлены на полуостров в обход санкций Евросоюза. Компания через суд намерена добиваться возврата генерирующего оборудования.

Сложившаяся ситуация также стала поводом для инициирования Siemens проверок российских партнеров по строительству электростанций на предмет соблюдения ими экспортных правил ЕС и временной приостановке поставок энергооборудования по уже заключенным контрактам.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров при этом ранее подчеркивал, что российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму. По словам министра, Симферопольская и Севастопольская ТЭС будут оснащены турбинами российского производства, но с использованием элементов зарубежного. У турбин есть российский сертификат, отмечал глава Минпромторга.