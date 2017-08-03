"Победа" снизит стоимость билетов до 777 руб. после отмены бесплатного багажа

МОСКВА, 3 августа, /Корр. ТАСС Мария Амирджанян/. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") планирует снизить минимальную стоимость авиабилета с 999 руб. до 777 руб. после того, как в конце сентября в силу вступит новый закон об отмене бесплатного провоза багажа для невозвратных билетов. Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор компании Андрей Калмыков. Также он уточнил, что компания снизит стоимость ряда дополнительных платных услуг.

"Закон вступает в силу в конце сентября, но нормы провоза ручной клади нам пока не понятны. С другой стороны, мы уже знаем, что отмена обязательного багажа в 10 кг даст нам возможность снизить базовые тарифы на величину до 20%. Да и минимальный тариф, впрочем, тоже: с 999 руб. до 777 руб.", - сказал он.

По словам Калмыкова, также будет в два раза снижена стоимость доплаты за один килограмм багажа.

"Мы сделаем багаж дешевле. Предложим клиентам провоз минимальной нормы в 15 кг, это самый оптимальный вес. Сейчас мы предлагаем только бесплатные 10 кг, платные 20 кг и 32 кг или оплата по 1 кг. Поэтому провоз багажа 15 кг обходится в 2,5 тыс. рублей: 10 кг бесплатно и за каждый дополнительный килограмм - по 500 руб. После того, как мы начнем продажу невозвратных билетов по новому закону, стоимость багажа в 15 кг составит 1 тыс. руб.", - сказал он.

В конце сентября в силу вступает закон, позволяющий авиакомпаниям продавать безбагажные невозвратные билеты. Раньше пассажиру, вне зависимости от тарифа, позволялось пронести в салон самолета или сдать в багаж 10 кг багажа бесплатно. Как сообщал министр транспорта РФ Максим Соколов, ожидается, что закон позволит авиакомпаниям снизить стоимость авиабилетов на 20%. По сути, ранее стоимость провоза багажа уже была заложена в стоимость авиабилета.