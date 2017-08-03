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"Победа" разрешит бесплатный провоз рюкзаков в салоне самолета

Экономика и бизнес
3 августа, 13:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Мария Амирджанян

Гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков уточнил, что размер рюкзака должен вписываться в габариты ручной клади, установленные перевозчиком

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МОСКВА, 3 августа, /Корр. ТАСС Мария Амирджанян/. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") разрешит бесплатный провоз рюкзаков в салоне самолета при условии, что размер рюкзака будет вписываться в размер ручной клади, установленный компанией. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков. Кроме того, компания не планирует ограничивать вес ручной клади, разрешенный Минтрансом (минимальная норма - 5 кг).

Интервью

Андрей Калмыков

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"Мы планируем установить размер, габариты максимальной ручной клади и не ориентироваться на вес. То есть мы возьмем общий объем багажных полок, поделим его на 189, это количество мест в каждом самолете, и сможем сказать пассажиру: вот у вас есть столько места, можете в пределах этой нормы провозить любое количество предметов, сумок, рюкзачков - что хотите. Даже если это все будет весить более 5 кг, главное, чтобы вся ручная кладь вписывалась в размер. Объем, как у зарубежных лоукостеров, будем определять с помощью специального "измерителя", - сказал Калмыков.

Что можно будет взять с собой в салон самолета на рейсе "Победы"

В конце сентября в силу вступает закон, позволяющий авиакомпаниям продавать безбагажные невозвратные билеты. Раньше пассажиру, вне зависимости от тарифа, позволялось пронести в салон самолета или сдать в багаж 10 кг багажа бесплатно. Как сообщал министр транспорта РФ Максим Соколов, ожидается, что закон позволит авиакомпаниям снизить стоимость авиабилетов на 20%. По сути, ранее стоимость провоза багажа уже была заложена в стоимость авиабилета.

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Кроме самого закона, регламентирующего общие правила провоза багажа, ожидаются также и изменения в федеральные авиационные правила (ФАП, их должен разработать Минтранс). В ФАП должны быть прописаны нормы провоза ручной клади для невозвратных безбагажных тарифов и изменен список из 16 предметов, которые пассажир может с собой бесплатно пронести на борт (наиболее существенный из них - дамская сумка).

На прошлой неделе Минтранс представил проект изменений в ФАП: поправки министерства вводят обязательство для перевозчика по невозвратному тарифу провозить не менее 5 кг ручной клади на пассажира. Но это минимальное требование, компания может в правилах перевозки сделать нормы более щедрыми для пассажира. Куда больший резонанс вызвали изменения в перечень 16 предметов для бесплатного провоза: из него, в том числе вычеркнули ноутбук, мобильный телефон, верхнюю одежду.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уже назвала проект поправок в ФАП "глупостью" и "коллективной безответственностью". Как сообщил ТАСС министр транспорта Максим Соколов, Минтранс РФ намерен в течение двух месяцев завершить работу над обновленными ФАП.

По словам Калмыкова, сотрудники "Победы" не будут пытаться заставить пассажира платить за провоз мобильного телефона или верхней одежды.

"Конечно, нет. Как можно просить доплату за провоз мобильного? Наверное, если ты заходишь в самолет в пальто, а в руках у тебя только что купленная в магазине шуба - то придется убрать ее в чемодан или засчитать в объеме ручной клади и, возможно, доплатить за нее. Если просто заходишь в самолет в верхней одежде, то, конечно, никто не будет тебя просить доплатить за нее. Не нужно утрировать. Если в перечне не учтен бесплатный провоз нижнего белья, это не значит, что вас попросят за него доплатить", - пояснил он.

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