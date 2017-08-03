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Путин потребовал от чиновников следовать государственным приоритетам на Дальнем Востоке

Экономика и бизнес
3 августа, 13:48 UTC+3 НОВОБУРЕЙСКИЙ область/ 3, августа. /ТАСС

Президент подчеркнул, что работа, которую ведет правительство на Дальнем Востоке, "в высшей степени важна"

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НОВОБУРЕЙСКИЙ /Амурская область/, 3 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на совещании по развитию инвестиционных проектов на Дальнем Востоке в четверг потребовал от чиновников следовать государственным приоритетам при работе в этом регионе.

"Я хочу обратить на это пристальное внимание наших коллег. Вот самое пристальное. Понимаю, что где-то может быть удобнее, комфортнее тратить деньги. Но мы же договорились, что есть приоритеты, которые государство выстраивает, и эти приоритеты говорят о том, где нужнее это делать", - сказал глава государства.

"Это пока не очень удается нашим коллегам", - отметил он.

Президент отметил, что в ближайшее время попросит "соответствующих... коллег" проанализировать, что "происходит в этой области". "И хочу вас предупредить: мы самым внимательным образом посмотрим на результат этой работы. Самым внимательным образом", - подчеркнул Путин.

"Хочу еще раз сказать, что есть государственные приоритеты, которые определяются и президентом, и правительством, и я прошу самым внимательным образом к этому отнестись. Не ревизовать наши решения на ведомственном уровне", - добавил президент.

По его словам, работа, которую ведет правительство на Дальнем Востоке, "в высшей степени важна". "Не только вложения "Газпрома", или "СИБУРа", или "Роснефти", или еще каких-то крупных инвесторов, или энергетиков - "Русгидро". Текущая работа важна - министерств и ведомств. И я хочу ее увидеть", - заключил глава государства.

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