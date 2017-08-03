Песков: РФ останется гарантом энергобезопасности потребителей своего газа

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ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ /Амурская область/, 3 августа. / ТАСС/. Маршруты транзита газа из России в Европу - дело бизнеса, но РФ останется гарантом энергобезопасности своих потребителей газа, в том числе в Европе, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал публикацию газеты "Ведомости" о том, что "Газпром" увеличил транзит газа через трубопровод OPAL, принимающий на территории Германии газ из "Северного потока", при этом снизилась заявка на транзит российского газа через Украину.
"Речь идет не о политике, а о бизнесе. Если экономическая целесообразность делает акценты на тех или иных маршрутах, так и будет делаться. Россия являлась, является и будет оставаться надежных гарантом энергобезопасности своих потребителей, в том числе и в Европе, и будет делать все необходимое для этого", - сказал Песков.
Отвечая на уточняющий вопрос, не исключают ли в Кремле полного отказа от транзита газа через Украину, Песков еще раз подчеркнул, что "Россия будет оставаться надежных гарантом энергобезопасности своих потребителей".