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Песков: РФ останется гарантом энергобезопасности потребителей своего газа

Экономика и бизнес
3 августа, 13:34 UTC+3 ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ область/ 3, августа. / ТАСС

Так пресс-секретарь Кремля прокомментировал сообщение о том, что "Газпром" увеличил транзит газа через трубопровод OPAL, принимающий на территории Германии газ из "Северного потока"

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ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ /Амурская область/, 3 августа. / ТАСС/. Маршруты транзита газа из России в Европу - дело бизнеса, но РФ останется гарантом энергобезопасности своих потребителей газа, в том числе в Европе, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал публикацию газеты "Ведомости" о том, что "Газпром" увеличил транзит газа через трубопровод OPAL, принимающий на территории Германии газ из "Северного потока", при этом снизилась заявка на транзит российского газа через Украину.

"Речь идет не о политике, а о бизнесе. Если экономическая целесообразность делает акценты на тех или иных маршрутах, так и будет делаться. Россия являлась, является и будет оставаться надежных гарантом энергобезопасности своих потребителей, в том числе и в Европе, и будет делать все необходимое для этого", - сказал Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, не исключают ли в Кремле полного отказа от транзита газа через Украину, Песков еще раз подчеркнул, что "Россия будет оставаться надежных гарантом энергобезопасности своих потребителей".

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Темы
Газовая дипломатия Газовый конфликт России и Украины
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