Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поручил кабмину обеспечить реализацию плана развития Свободного в Амурской области

Экономика и бизнес
3 августа, 13:38 UTC+3 НОВОБУРЕЙСКИЙ область/ 3, августа. /ТАСС

Глава государства провел совещание по реализации крупных инвестпроектов на Дальнем Востоке

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОБУРЕЙСКИЙ /Амурская область/, 3 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить эффективную реализацию плана развития города Свободный на Дальнем Востоке.

В четверг глава государства в рамках рабочей поездки в Амурскую область провел совещание по реализации крупных инвестпроектов на Дальнем Востоке.

"Прошу правительство обеспечить эффективную реализацию плана развития города Свободного, предусмотреть все необходимые решения в рамках подготовки бюджета на предстоящую трехлетку", - сказал президент.

Путин напомнил, что 22 июля правительство утвердило долгосрочный план развития моногорода Свободного.

Ранее сообщалось, что план включает 22 организационных мероприятия и 47 мероприятий по развитию инфраструктуры. По предварительной оценке, стоимость проектов составляет 48,8 млрд руб., в том числе 28 млрд - из федерального бюджета, 3,3 млрд - из бюджета Амурской области, а 17,5 млрд - из внебюджетных источников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мосгорсуд смягчил наказание инвалиду Мамаеву
2
Минфин с 7 августа по 6 сентября закупит валюту на 47,6 млрд рублей
3
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
6
Андрей Калмыков: "Победа" снизит цену на авиабилет до минимума в 777 рублей
7
Юнкер иронично прокомментировал организацию работы администрации Трампа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама