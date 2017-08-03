Путин поручил кабмину обеспечить реализацию плана развития Свободного в Амурской области

НОВОБУРЕЙСКИЙ /Амурская область/, 3 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить эффективную реализацию плана развития города Свободный на Дальнем Востоке.

В четверг глава государства в рамках рабочей поездки в Амурскую область провел совещание по реализации крупных инвестпроектов на Дальнем Востоке.

"Прошу правительство обеспечить эффективную реализацию плана развития города Свободного, предусмотреть все необходимые решения в рамках подготовки бюджета на предстоящую трехлетку", - сказал президент.

Путин напомнил, что 22 июля правительство утвердило долгосрочный план развития моногорода Свободного.

Ранее сообщалось, что план включает 22 организационных мероприятия и 47 мероприятий по развитию инфраструктуры. По предварительной оценке, стоимость проектов составляет 48,8 млрд руб., в том числе 28 млрд - из федерального бюджета, 3,3 млрд - из бюджета Амурской области, а 17,5 млрд - из внебюджетных источников.