Сбербанк удовлетворен решением суда США по банкротству экс-владельца "Павловскгранита"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Сбербанк России удовлетворен решением суда по делам о несостоятельности Южного округа Нью-Йорка о признании приоритета в США российского производства в вопросе банкротства бывшего владельца компании "Павловскгранита" Сергея Пойманова. Об этом сообщает пресс-служба российского банка.

"Мы внимательно следили за ходом судебного процесса и удовлетворены выводом банкротного суда Южного округа Нью-Йорка о том, что никакого рейдерства в отношении господина Пойманова в России не совершалось, а все его проблемы связаны исключительно с невозвратом кредита, что подтверждается многочисленными судебными актами в России", - отмечается в сообщении.

В решении американского суда от 31 июля 2017 года сказано, что решения российского суда в вопросе банкротства Пойманова имеют приоритет в США.

Дело "Павловскгранита"

В ноябре прошлого года американская юридическая компания PPF Management LLC возбудила иск к Сбербанку, его главе Герману Грефу, Промсвязьбанку, а также ряду других российских юридических и физических лиц под предлогом того, что они якобы могут быть причастны к рейдерскому захвату компании "Павловскгранит". В числе ответчиков также значатся консалтинговая группа "НЭО Центр" и его вице-президент Олег Греф, "Сбербанк капитал" и его глава Ашот Хачатурянц, совладелец Национальной нерудной компании Юрий Жуков. Согласно делу, которое должен был рассматривать судья Пол Гардефе, от ответчиков требовали выплаты в размере не менее $750 млн . Из этой суммы не меньше $500 млн должно было стать "компенсацией за нанесенный ущерб", а $250 млн пойти на возмещение морального ущерба.

Иск был подан от имени Сергея Пойманова и Ирины Подгорной. Они, как говорится в исковом заявлении, являлись держателями контрольного пакета акций компании "Павловскгранит", специализирующейся на добыче гранитного щебня и являющегося крупнейшим предприятиям такого рода в Европе. По версии истцов, ответчики вступили в сговор, чтобы воспользоваться спадом на рынке и осуществить рейдерский захват "Павловскгранита". Они также якобы намеревались устранить компанию как конкурента.