Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Амурский ГПЗ выйдет на полную мощность с 1 января 2025 года

Экономика и бизнес
3 августа, 14:36 UTC+3 ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ область/ 3, августа. / ТАСС

По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, никаких отклонений в реализации графика строительства завода нет

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ /Амурская область/, 3 августа. / ТАСС/. Амурский газоперерабатывающий завод заработает на полную мощность с 1 января 2025 года, никаких отклонений в реализации графика его строительства нет, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе совещания по вопросам реализации крупных инвестпроектов в Дальневосточном федеральном округе.

Смотрите также
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и президент России Владимир Путин

Путин дал старт заливке фундамента под Амурский газоперерабатывающий завод

"Реализация проекта в "Газпроме" ведется в соответствии с комплексным планом организационных мероприятий по строительству завода. Ввод завода предусмотрен несколькими очередями - шесть технологических линий по 7 млрд кубометров газа", - заявил глава "Газпрома".

По его словам, первая очередь будет введена в апреле 2021 года - это две технологические линии. "А дальше - по одной технологической линии: третья, соответственно, в декабре 2021 года и дальше в декабре каждого последующего года, включительно декабрь 2024 года - ввод шестой технологической линии. И с 1 января 2025 года завод работает на полную мощность", - сообщил Миллер.

"Сроки - апрель 2021 года - были определены изначально, никаких отклонений на сегодняшний день в части графика реализации строительства завода нет. Эти сроки будут выполнены", - подытожил он.

Амурский ГПЗ

Строительство завода в 15 км к северу от города Свободный в Амурской области началось в октябре 2015 года. К настоящему времени завершена планировка территории завода, для начала сооружения технологических объектов подготовлена территория площадью более 800 га, а совокупная площадь земельных участков всех объектов Амурского ГПЗ составляет более 1,7 тыс. га. Строятся коммуникации, автомобильная, железнодорожная и речная инфраструктура, готовится возведение жилого микрорайона для сотрудников, число которых на заводе должно составить около 3 тыс. человек.

Завод будет важным звеном технологической цепочки будущих поставок природного газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Сюда из Якутского и Иркутского центров газодобычи будет поступать голубое топливо, из которого будут выделяться ценные компоненты для газохимической и других отраслей промышленности - этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия. Переработанный газ будет поставляться в Китай.

В рамках реализации проекта будет построено шесть технологических линий, каждая из которых - фактически независимый комплекс по переработке газа. Последовательный ввод линий в эксплуатацию будет синхронизирован с развитием мощностей "Газпрома" по добычи газа в Якутии и Иркутской области. С выходом Амурского ГПЗ на проектную мощность, объем переработки природного газа в России вырастет более чем на 50%.

Инвестором и заказчиком проекта является "Газпром переработка Благовещенск" (входит в группу "Газпром"). Управление строительством осуществляет НИПИГАЗ, входящий в группу "Сибур".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Развитие Дальнего Востока
Персоны
Миллер, Алексей Борисович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мосгорсуд смягчил наказание инвалиду Мамаеву
2
Минфин с 7 августа по 6 сентября закупит валюту на 47,6 млрд рублей
3
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
6
Андрей Калмыков: "Победа" снизит цену на авиабилет до минимума в 777 рублей
7
Юнкер иронично прокомментировал организацию работы администрации Трампа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама