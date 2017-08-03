Амурский ГПЗ выйдет на полную мощность с 1 января 2025 года

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ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ /Амурская область/, 3 августа. / ТАСС/. Амурский газоперерабатывающий завод заработает на полную мощность с 1 января 2025 года, никаких отклонений в реализации графика его строительства нет, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе совещания по вопросам реализации крупных инвестпроектов в Дальневосточном федеральном округе.
"Реализация проекта в "Газпроме" ведется в соответствии с комплексным планом организационных мероприятий по строительству завода. Ввод завода предусмотрен несколькими очередями - шесть технологических линий по 7 млрд кубометров газа", - заявил глава "Газпрома".
По его словам, первая очередь будет введена в апреле 2021 года - это две технологические линии. "А дальше - по одной технологической линии: третья, соответственно, в декабре 2021 года и дальше в декабре каждого последующего года, включительно декабрь 2024 года - ввод шестой технологической линии. И с 1 января 2025 года завод работает на полную мощность", - сообщил Миллер.
"Сроки - апрель 2021 года - были определены изначально, никаких отклонений на сегодняшний день в части графика реализации строительства завода нет. Эти сроки будут выполнены", - подытожил он.
Строительство завода в 15 км к северу от города Свободный в Амурской области началось в октябре 2015 года. К настоящему времени завершена планировка территории завода, для начала сооружения технологических объектов подготовлена территория площадью более 800 га, а совокупная площадь земельных участков всех объектов Амурского ГПЗ составляет более 1,7 тыс. га. Строятся коммуникации, автомобильная, железнодорожная и речная инфраструктура, готовится возведение жилого микрорайона для сотрудников, число которых на заводе должно составить около 3 тыс. человек.
Завод будет важным звеном технологической цепочки будущих поставок природного газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Сюда из Якутского и Иркутского центров газодобычи будет поступать голубое топливо, из которого будут выделяться ценные компоненты для газохимической и других отраслей промышленности - этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия. Переработанный газ будет поставляться в Китай.
В рамках реализации проекта будет построено шесть технологических линий, каждая из которых - фактически независимый комплекс по переработке газа. Последовательный ввод линий в эксплуатацию будет синхронизирован с развитием мощностей "Газпрома" по добычи газа в Якутии и Иркутской области. С выходом Амурского ГПЗ на проектную мощность, объем переработки природного газа в России вырастет более чем на 50%.
Инвестором и заказчиком проекта является "Газпром переработка Благовещенск" (входит в группу "Газпром"). Управление строительством осуществляет НИПИГАЗ, входящий в группу "Сибур".