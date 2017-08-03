ЦБ повысил курс доллара на 4 августа до 60,75 руб.

Космическая школа в Самаре собрала студентов из 14 странОбщество 3 августа, 14:33
Макрон поздравил руководство ПСЖ с ожидаемым трансфером НеймараСпорт 3 августа, 14:32
Риди: WADA находится в постоянном контакте с властями РФ по реализации дорожной картыСпорт 3 августа, 14:31
Мосгорсуд смягчил наказание инвалиду МамаевуПроисшествия 3 августа, 14:30
Рябинский: реванш с Кличко не был целью для ПоветкинаСпорт 3 августа, 14:23
Власти Москвы присвоили статус технопарка комплексу "Лаборатории Касперского"Экономика и бизнес 3 августа, 14:21
Вице-президент ФК "Спартак": аренда Пашалича позволила клубу качественно укрепить составСпорт 3 августа, 14:15
Мэрия Новосибирска ликвидирует все рекламные растяжки в городе до конца годаСибирь 3 августа, 14:14
Российские военные разведчики лидируют после самого сложного этапа конкурса Армейских игрСибирь 3 августа, 14:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 4 августа официальный курс доллара на уровне 60,7503 руб., что на 16,84 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 26,61 копейки, до 71,9527 руб.
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 21,24 копейки, до 65,7914 руб.