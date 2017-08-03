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Курс ЦБ на 04.08:
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ЦБ повысил курс доллара на 4 августа до 60,75 руб.

Экономика и бизнес
3 августа, 14:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Курс евро регулятор повысил до 71,95 руб.

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 4 августа официальный курс доллара на уровне 60,7503 руб., что на 16,84 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 26,61 копейки, до 71,9527 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 21,24 копейки, до 65,7914 руб.

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