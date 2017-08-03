Сечин: отсутствие соглашения с "Газпромом" угрожает сроку реализации ВНХК

ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ /Амурская область/, 3 августа. / ТАСС/. Отсутствие договоренности с "Газпромом" о газе для Восточной нефтехимической компании (ВНХК) ставит под угрозу срок реализации проекта, заявил на совещании по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"Ключевой проблемой для нас остается проблема обеспечения комплекса природным газом в полном объеме и готовность обеспечивать увеличение пропускной способности магистральных газопроводов к необходимому сроку - это II квартал 2020 года. И здесь мы никак не можем получить окончательного решения, несмотря на все поручения, которые в адрес основного производителя газа были даны. Это объем не очень большой - это 2,3 млрд куб. м газа, которые предназначены в основном для электрогенерации. В 2021 году мы должны ввести мощную электростанцию на 550 МВт, которая будет обеспечивать комплекс и ближайшие населенные пункты", - пояснил Сечин.

По его словам, в связи с отсутствием необходимых решений существует риск срыва плановых сроков реализации проекта, ухудшения его экономических показателей.

Сечин отметил, что диалог с "Газпромом" по этому вопросу продолжается. "Газпром" предлагает найти ресурсы газа из периметра "Роснефти", но у нас таких ресурсов нет", - добавил Сечин.

Он отметил, что также нерешенным остается вопрос о "финансировании объектов внешней инфраструктуры ВНХК за счет ассигнований из федерального бюджета". "Компания выполнила все свои обязательства в соответствии с дорожной картой, направила все необходимые обоснования. Мы ведем с диалог с Минвостокразвития, считаем, что в отношении каких- то статей расходов мы можем найти компромисс", - сказал Сечин.

Ранее сообщалось, что в конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ принять меры для снабжения в необходимом объеме ВНХК природным газом. "Газпром" готов подвести к ВНХК необходимую инфраструктуру для транспортировки газа, но считает, что газ должна поставлять "Роснефть". При этом "Роснефть" заявляет, что "Газпром" в рамках получаемых без конкурса лицензий обязан обеспечивать газом потребителей ВНХК.

Проект ВНХК

"Роснефть" совместно с китайской компанией ChemChina планирует построить на Дальнем Востоке нефтехимический комплекс - ВНХК.

Компании реализуют проект в две очереди - нефтепереработка мощностью 12 млн тонн в год по нефти и нефтехимия мощностью 3,4 млн тонн в год по сырью.

"Роснефть" предполагает сохранить за собой контроль в ВНКХ, при этом китайская сторона возьмет на себя риски, связанные с финансированием проекта.

Нефтеперерабатывающий комплекс будет производить автобензин, дизельное топливо, керосин и бункеровочное топливо. Создание нефтехимического комплекса на втором этапе строительства позволит выпускать более 15 марок полиэтиленов и полипропиленов для азиатского рынка. Общий объем капитальных вложений в строительство I и II очереди составит около 660 млрд руб., ожидаемый мультипликативный эффект проекта - до 600 млрд руб. Глава Минэнерго Александр Новак сегодня заявил, что инвестиции в строительство первых двух очередей Восточного нефтехимического комплекса в Приморском крае до 2022 года составят 796 млрд руб.