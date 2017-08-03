Врио саратовского губернатора предложил поддерживать аграриев с учетом климатических зон

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САРАТОВ, 3 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев в четверг предложил внедрить принцип дифференцированного распределения средств господдержки аграриям в РФ с учетом климатических особенностей в регионах.
По его мнению, такая инициатива позволит увеличить объем субсидий нуждающимся регионам на 25-30%.
"Перед собой ставлю задачу обратиться к [президенту РФ] Владимиру Путину с просьбой внедрить учет природно-климатических микрозон при оказании господдержки сельхозтоваропроизводителям. У нас в регионе несколько микрозон, и подход в поддержке должен быть дифференцированный.
Этот механизм позволит увеличить объем федеральных субсидий на 25-30%. Это будет справедливо", - сказал Радаев на агрофоруме "День поля".
Как уточнили в Министерстве сельского хозяйства региона, с 2012 года сельхозпроизводители области получают поддержку из областного бюджета, согласно коэффициенту зонирования.
Это позволило добиться положительных результатов: так, в прошлом году область собрала рекордный урожай подсолнечника и вышла на первое место в ПФО. В 2017 г. в регионе планируют собрать 5 млн. тонн зерна.