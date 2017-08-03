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На Ставрополье установили новый рекорд по урожаю зерновых

Экономика и бизнес
3 августа, 14:52 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 3, августа. /ТАСС

Аграриям удалось собрать 9,3 млн тонн зерна

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СТАВРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Аграрии Ставропольского края завершили уборку урожая зерновых в 2017 году. Несмотря на майский паводок, в регионе удалось собрать 9,3 млн тонн зерна, в то время как рекорд, установленный в 2016 году, составил 9,2 млн тонн, сообщил в четверг журналистам заместитель председателя правительства Ставрополья Николай Великдань.

"В начале уборки была непогода, но практически за три недели удалось завершить жатву, сегодня можно подвести промежуточные итоги в зерновом производстве. В этом году мы выдержали урожай прошлого года и даже больше - удалось собрать 9,3 млн тонн", - сказал он.

Несмотря на сложные погодные условия, на Ставрополье улучшилось и качество зерновых, 90% урожая - продовольственное зерно (в 2016 году показатель составлял 80%). Превысили прогнозы властей и показатели урожайности - 43,3 центнера с гектара (в начале уборки показатель прогнозировался на уровне 41,8 центнера с гектара).

"Осень, зима и весна постоянно готовили для нас катаклизмы и переживания, но мы все это выстояли. Самое страшное - майские осадки, когда практически на всей территории края были обильные осадки, что привело к паводкам, подтоплению культур. Но мы еще раз показали рекорд в урожае зерновых", - отметил Великдань.

По данным краевого Министерства сельского хозяйства, в регионе убрано более 2,1 млн гектара зерновых культур. В 2016 году в Ставропольском крае был установлен рекорд урожая зерновых - собрано 9,2 млн тонн зерна, что на 1 млн тонн больше, чем в 2015 году.

Ранее сообщалось, что с 15 по 25 мая на Ставрополье впервые более чем за полвека выпало до трех месячных норм осадков, подъем уровня воды в реках привел к паводку.

По результатам работы комиссий по оценке ущерба установлено, что в результате выпадения обильных и продолжительных осадков в 29 населенных пунктах региона было подтоплено 2,076 тыс. жилых домов и 3,511 тыс. придомовых территорий, а также три участка автомобильных дорог различного назначения общей протяженностью 35 километров и более 5 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.

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