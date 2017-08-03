Собянин отметил всплеск инвестиций в столичный регион

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МОСКВА, 3 августа./ТАСС/. Объем инвестиций в столичный регион вырос по ряду показателей, растет экспорт произведенных в Москве товаров, позитивна динамика по регистрации предприятий: экономическая активность возвращается, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
Как заявил Собянин на встрече с российским премьером, экономика Москвы "адаптировалась к тем условиям, которые сегодня есть - и международным, и внутренним, и экономическим, и в области макроэкономики".
"По ряду показателей мы видим, что объем инвестиций не снижается, а увеличивается. Эта тенденция происходила и в предыдущие годы, но по первому кварталу нынешнего года мы видим всплеск инвестиций. Думаю, что выровняется в дальнейшем, тем не менее, это уже серьезная позитивная динамика, заданная с начала года", - сказал Собянин.
Мэр отметил, что второй год наблюдается значительный рост экспорта среди тех товаров, которые производятся в Москве.
"В прошлом году мы приблизились к 40% роста, в этом году мы видим уже более 50% роста. Это как раз говорит о том, что промышленность не только импортозамещением занимается, но и выходом на рынки, на международные рынки, в силу того, что становится более конкурентоспособной, исходя из курсовой разницы и того, что начали выходить с новыми продуктами и замещать эти рынки своими товарами. Это очень позитивная динамика", - сказал Собянин.
По его словам, второй год позитивна динамика по регистрации предприятий. "В настоящий момент много "зачищается" предприятий, снимается с регистраций, которые не работают на протяжении многих лет, но новых предприятий, мы видим, регистрируется все больше и больше. Это говорит о том, что экономическая активность возвращается", - сказал мэр Москвы.
Премьер на это отметил, что очень важно закрепить все указанные тенденции, так как "многие экономические процессы, которые начинаются в Москве, потом распространяются по всей территории государства в рамках общероссийской экономики". "Очень важно закрепить все те тенденции, о которых вы сказали, и по инвестициям в основной капитал, и по объему торговли, и конечно, по экспорту. Это вообще очень важный показатель. Понятно, что у Москвы в этом смысле особые условия, потому что Москва - крупнейший город, и тем не менее, экспорт продукции реального сектора является ключевым показателем, на который мы сегодня ориентируемся", - сказал Медведев.