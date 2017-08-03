ФТС в июле перечислила в бюджет 376,6 млрд рублей

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в июле перечислила в федеральный бюджет 376,64 млрд рулей, сообщает пресс-служба ведомства.
Таким образом, за семь месяцев 2017 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 2,46 трлн рублей.
Как сообщал ранее глава ведомства Владимир Булавин, правительство повысило ФТС план по сборам на 2017 год на 200 млрд рублей в связи с корректировками макропрогноза.
Первое полугодие 2017 года таможня закончила с выполнением всех контрольных цифр и перевыполнила план почти на 6%. По словам Булавина, основные тенденции сохраняются, например, растет доля импорта в структуре платежей.