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Собянин: экономика предприятий Москвы будет сопоставима с регионами, несмотря на издержки

Экономика и бизнес
3 августа, 15:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 3 августа./ТАСС

По словам мэра, новая промышленная политика приведет к росту высокотехнологичных секторов производства

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ГОРКИ, 3 августа./ТАСС/. Экономика вновь создающихся и работающих столичных предприятий будет сопоставима с условиями других регионов, несмотря не необходимость высокой оплаты труда и дорогую аренду, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Как сказал Собянин на встрече с российским премьером, все последние десятилетия промышленность Москвы переживала не лучшие времена, находилась в поиске своего нового пути. Собянин отметил, что старые большие производства типа ЗИЛа в новой парадигме существовать уже не могли.

Высокие издержки, высокая средняя заработная плата, высокие налоги, высокая стоимость земли делали подобные предприятия на территории города неконкурентоспособными, поэтому из года в год наблюдался спад обрабатывающих производств, промышленности, отметил он.

Собянин напомнил, что за последние два года фактически была выработана новая промышленная политика, заключающаяся в поддержке высокотехнологических предприятий с высокой добавленной стоимостью, высокой заработной платой и эффективным использованием земельных и имущественных ресурсов; были вычленены два кластера - технопарки и промкомплексы.

Как отметил мэр, по технопаркам был установлен налоговый режим на 25% ниже обычного, а по промкомплексам - на 17%. Позже столичные власти пошли по пути легатирования кредитов на покупку нового оборудования, инвестиций, и сейчас приняли решение о 50% компенсации технического подключения к технологическим сетям.

"Комплекс этих мер позволит теперь сказать, что в Москве экономика вновь создающихся и работающих предприятий будет сопоставима с экономическими условиями других регионов. С учетом того, что здесь большой рынок труда, высокий кадровый потенциал, я думаю, теперь высокотехнологичные сектора производства будут расти", - отметил мэр.

Рост промпроизводства, технопарки и промкомплексы

По его словам, в прошлом году был отмечен "небольшой рост промышленного производства, где-то 2,2%".

"В этом году, если не считать остановки московского НПЗ, который дает негативный тренд, в целом по другим отраслям мы видим тоже рост", - сказал Собянин.

Он назвал технопарки и промкомплексы ядром будущего высокотехнологичного правительства Москвы, отметив, что на территории города этих кластеров уже 60 и в них работает около 80 тысяч человек.

Столичный мэр поблагодарил правительство за передачу Москве особой экономической зоны "Зеленоград", отметив, что, таким образом, появилась целая линейка различных статусов, которая дает возможность выбирать тот или иной режим налогообложения, и предъявляемые к предприятиям требования.

Собянин сказал, что Москва генерирует рабочие места по всей России - от Владивостока до Калининграда. Таких рабочих мест создано около 3,5 миллионов. Это число растет с увеличением объема товарооборота и товаропотока между регионами.

Премьер-министр назвал статистику позитивной. "Да, цифры хорошие", - сказал глава кабмина.

"Тем важнее закрепить положительные тенденции, которые сформировались в экономике Москвы и социальной сфере. Этим и надо заниматься", - добавил Дмитрий Медведев.

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