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Китай начал строительство второй крупнейшей ГЭС в мире мощностью 16 ГВт

Экономика и бизнес
3 августа, 15:49 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 3, августа. /ТАСС

Первая очередь электростанции будет введена в эксплуатацию в 2021 году, а полностью она будет завершена к концу 2022 года

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ПЕКИН, 3 августа. /ТАСС/. Китай начал в четверг строительство второй крупнейшей гидроэлектростанции мира Байхэтань на реке Цзиньша (приток Янцзы на стыке юго-западных провинций Сычуань и Юньнань). Как сообщило "Синьхуа", установленная мощность ГЭС составит 16 ГВт.

Согласно проектной документации, первая очередь электростанции будет введена в эксплуатацию в 2021 году, а полностью она будет завершена к концу 2022 года. Среднегодовая выработка составит 62,4 млрд кВт/ч. Как отмечает телеканал, это составляет около двух третей энергопотребления Пекина за 2015 год.

В состав комплекса сооружений войдут 16 гидротурбин мощностью 1 ГВт каждая. Водосборная площадь водохранилища составит 430 тыс. кв. км, что составляет около 91% бассейна реки Цзиньша.

Высота арочной плотины достигнет около 300 м, ее строительство ведется с 2008 года. После завершения она станет второй по величине плотиной Китая и четвертой в мире. Для реализации проекта местные власти переселят около 100 тыс. жителей провинций Сычуань и Юньнань. Стоимость проекта не сообщается.

Крупнейшей в мире ГЭС является китайская электростанция "Три ущелья" ("Санься"), расположенная на реке Янцзы (провинция Хубэй, Центральный Китай). Ее установленная мощность составляет 22,5 ГВт. Второе место по этому показателю - 14 ГВт - в настоящее время удерживает ГЭС "Итайпу", расположенная на реке Парана границе Бразилии и Парагвая.

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