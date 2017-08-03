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Сбербанк вложил около 50 млрд руб. в строительство атомных ледоколов

Экономика и бизнес
3 августа, 15:39 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, августа. /ТАСС

Головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 был заложен в ноябре 2013 года, следом планируется построить еще два ледокола

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/.Сбербанк вложил около 50 млрд рублей в строительство серии атомных ледоколов, сообщил в четверг председатель Северо-Западного Сбербанка Виктор Ветимилла Алонсо в пресс-центре петербургского ТАСС.

Головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 заложен на Балтийском заводе в ноябре 2013 г. Следом за ледоколом "Арктика" планируется построить ледоколы "Сибирь" и "Урал". Стоимость строительства трех ледоколов оценивается в сумму порядка 120 млрд руб.

"Порядка 50 млрд рублей вложили в строительство ледоколов "Арктика", "Сибирь", "Урал", выдано почти 8 млрд (рублей) кредитов и 42 млрд (рублей) гарантий", - сказал он, отметив, что банк активно поддерживает проект развития Арктики.

О ледоколах

Ранее Росатом сообщил, что Объединенная судостроительная корпорация просила перенести сроки ввода нового ледокола "Арктика" (предназначен для проводки грузов по Северному морскому пути) с 2017 г. на более поздний срок. В Росатоме заявили, что задержка с вводом в эксплуатацию "Арктики" не приведет к проблемам с доставкой грузов по Северному морскому пути. В Кремле также не считают перенос сроков ввода ледокола "Арктика" критическими.

При строительстве ледоколов были применены технологии, которые ранее никогда не использовались в атомном флоте: двойная осадка судна с регулируемой глубиной погружения позволит проводить караван судов как во льдах, так и в устьях рек, а новый атомный реактор позволит больше полугода не заходить в порт на перезарядку.

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