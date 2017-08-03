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Кабмин лишил МЭР права определять показатели эффективности ФГУП и ОАО

Экономика и бизнес
3 августа, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Постановлением правительства признается утратившим силу пункт положения о Минэкономразвития

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ТАСС, 3 августа. Правительство России исключило из числа полномочий Минэкономразвития определение показателей экономической эффективности ФГУП и ОАО, акции которых находятся в федеральной собственности. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с ним, признается утратившим силу пункт положения о МЭР, который дает министерству полномочие определять "перечень и порядок определения показателей экономической эффективности деятельности федеральных государственных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности".

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