Кабмин лишил МЭР права определять показатели эффективности ФГУП и ОАО

ТАСС, 3 августа. Правительство России исключило из числа полномочий Минэкономразвития определение показателей экономической эффективности ФГУП и ОАО, акции которых находятся в федеральной собственности. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с ним, признается утратившим силу пункт положения о МЭР, который дает министерству полномочие определять "перечень и порядок определения показателей экономической эффективности деятельности федеральных государственных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности".