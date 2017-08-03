Дворкович: правительство поддерживает идею инвестнадбавки к грузовым тарифам РЖД

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ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ (Амурская область), 3 августа. /ТАСС/. Вопрос об инвестиционной надбавке к грузовому тарифу РЖД обсуждается с ведомствами, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович в ходе совещания по развитию инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.
"Что касается добавки к тарифу в 1% - это тариф специально для целей инвестиций. Вопрос сейчас обсуждается с другими ведомствами. Совет потребителей уже практически согласился, что 1% можно добавить, РЖД хотели до 2%. <...> Я думаю, что Федеральная антимонопольная служба будет возражать и против 1%, но мы, надеюсь, все-таки найдем здесь компромисс. В целом принципиальная будет поддержка", - заявил он.
В свою очередь президент РЖД Олег Белозеров отметил, что монополия уже обсуждала вопрос о целевой инвестиционной составляющей в тарифе. "Предварительные переговоры мы провели, и наши коллеги готовы рассматривать такие предложения", - уточнил он.
Минфин поддерживает предложение РЖД по инвестсоставляющей в тарифе, сказал на совещании замглавы министерства Андрей Иванов.
Индексация грузовых тарифов РЖД на 2017 год составила 4%. Кроме того, РЖД получили целевую надбавку в 2% на капитальный ремонт.
Советник главы ФАС Павел Шпилевой говорил, что ведомство рассматривает возможность введения инвестиционных тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, в частности, для усиления конкуренции за нефтяные грузы. В свою очередь
Артемьев заявлял ТАСС, что ведомство будет выступать против введения инвестнадбавки. По словам президента РЖД Олега Белозерова, инвестиционная надбавка к грузовому железнодорожному тарифу может составить 2%, а полученные от ее введения средства должны направляться на развитие конкретных направлений, например, БАМа и Транссиба, и подходов к портам.
Макропрогноз Минэкономразвития России предусматривает базовый уровень индексации грузовых железнодорожных тарифов в 2018-2019 годах на уровне 4%.