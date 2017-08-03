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Левитин: российские дороги пока не готовы принимать электромобили и беспилотные машины

Экономика и бизнес
3 августа, 16:11 UTC+3 ПАВЛОВСК ПАВЛОВСК, /ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Помощник президента считает, что уже сейчас нужно строить дороги для автомобилей, которые появятся через пять лет

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ПАВЛОВСК /ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ/. Дороги в России пока не готовы обеспечить проезд для электромобилей и беспилотных автомобилей.

Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин на церемонии открытия строительства участка федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" в обход с. Лосева и г. Павловска Воронежской области.

"Готовы ли наши дороги сегодня принимать такие машины (электромобили и беспилотные машины - прим. ТАСС), - пока не готовы. Нам надо строить дороги адаптированные [под новые технологии]", - сказал он.

Левитин отметил, что, по прогнозам американских и европейских коллег, к 2030 г. весь автопарк этих стран будет электрическим, а к 2040 г. общественный транспорт почти на 50% будет беспилотным.

Помощник президента считает, в России уже сейчас необходимо строить дороги, адаптированные к автомобилям, которые появятся через пять лет.

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Левитин, Игорь Евгеньевич
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