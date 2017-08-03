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Международные резервы РФ за неделю выросли на $4,2 млрд

Экономика и бизнес
3 августа, 16:12 дата обновления: 3 августа, 16:21 UTC+3

Размер резервов теперь составляет $418,9 млрд

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© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Международные резервы России за неделю - с 21 июля до 28 июля 2017 г. - выросли на $4,2 млрд, до $418,9 млрд, сообщил Банк России.

Как указал регулятор, увеличение резервов на 1% произошло вследствие их положительной переоценки.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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