Международные резервы РФ за неделю выросли на $4,2 млрд

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Международные резервы России за неделю - с 21 июля до 28 июля 2017 г. - выросли на $4,2 млрд, до $418,9 млрд, сообщил Банк России.
Как указал регулятор, увеличение резервов на 1% произошло вследствие их положительной переоценки.
Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.