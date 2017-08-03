Сбербанк начал тестирование своего мобильного оператора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Сбербанк приступил к тестированию в Санкт-Петербурге собственного мобильного оператора. Об этом сообщил в четверг журналистам председатель Северо-Западного Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо.

"Начали тестировать систему [мобильного оператора]. Это пилотный проект, он проходит только в Петербурге, через месяц можно будет что-то сказать о его эффективности", - сказал он, не уточнив подробностей.

Ранее компания "Сбербанк-Телеком", дочерняя структура Сбербанка, сообщала, что начнет закрытое тестирование собственной виртуальной сети сотовой связи на сетях Tele2 в апреле. Как сообщили ТАСС в Сбербанке, тестирование будет проводиться с помощью сотрудников банка в Санкт-Петербурге, там же начнется открытое тестирование оператора. Коммерческий запуск сети "Сбербанк-Телеком" планирует в конце 2017 году, сообщали в Сбербанке.

Виртуальный оператор связи (Mobile Virtual Network Operator) предлагает услуги связи под собственным брендом, но пользуется при этом инфраструктурой другого оператора. Эта модель позволяет исключить капитальные вложения в строительство собственной сети.