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Белорусский бизнесмен Прокопеня отказался от покупки украинской "дочки" Сбербанка

Экономика и бизнес
3 августа, 17:13 дата обновления: 3 августа, 17:24 UTC+3

Покупатель назвал требования Нацбанка Украины нерелевантными

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Офис Сбербанка в Киеве

Офис Сбербанка в Киеве

© REUTERS/Gleb Garanich

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Белорусский бизнесмен, основатель инвестиционной компании VP Capital Виктор Прокопеня отозвал из Нацбанка Украины заявку на покупку украинской "дочки" Сбербанка.

Об этом ТАСС сообщил источник на финансовом рынке.

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Как уточнил ТАСС другой источник, близкий к сделке, причина отзыва заявки в том, что Нацбанк Украины выдвигает нерелевантные требования к покупателю.

Отзыв заявки ТАСС подтвердил и сам бизнесмен. 

"Мы приняли решение отозвать из НБУ заявку на покупку украинского ПАО "Сбербанк" для того, чтобы сконцентрироваться на других наших планируемых инвестициях и проектах, над которыми мы работаем. После глубокого анализа мы решили, что проекты в сфере искусственного интеллекта, которыми занимается VP Capital, являются наилучшим использованием нашего времени, - рассказал Прокопеня. - Очевидно, что приобретение подразделения международного банка является невероятно сложным процессом, требующим большого количества временных ресурсов. Мы по-прежнему считаем, что сегодня покупка бизнеса Сбербанка Украины - это отличная инвестиционная возможность, но мы решили сфокусироваться на других проектах".

Бизнесмен отметил, что Паритетбанк остается собственностью его текущего владельца - Республики Белоруссия.

Прокопеня добавил, что его компания ежедневно рассматривает большое количество проектов для инвестиций: "Очевидно, что не все рассматриваемые проекты заканчиваются вложением денег". Сейчас VP Capital фокусируется на технологических проектах в области финтеха, отметил он. Кроме того, по словам бизнесмена, он успешно инвестирует в компанию Astro Digital, занимающуюся съемкой Земли из космоса с использованием собственных спутников.

Продажа украинского Сбербанка

Еще одним претендентом на покупку украинского Сбербанка был консорциум в составе латвийского Norvik Banka (принадлежит бизнесмену Григорию Гусельникову) и частная белорусская компания Саида Гуцериева, сына основного владельца "Русснефти" и группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. Однако 28 июля Нацбанк Украины не дал согласия на сделку. Основанием для отказа стало "непредоставление необходимых и достаточных документов для осуществления проверки инвесторов на предмет соответствия требованиям законодательства Украины".

Сбербанк принял решение о продаже украинской "дочки" после того, как в марте этого года президент Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении пяти украинских банков с российским капиталом. Под санкции попали Сбербанк Украины, ВТБ, Проминвестбанк (принадлежит Внешэкономбанку), VS Bank (принадлежит Сбербанку через европейскую "дочку" Sberbank Europe) и БМ Банк (принадлежит ВТБ). А зампред Нацбанка Украины Катерина Рожкова заявила, что перспектив развития на Украине у российских банков нет и они должны покинуть рынок.

Сбербанк также ищет покупателя на свой второй украинский банк - VS Bank. 

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