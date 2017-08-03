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Главы Чечни и Петербурга подписали дорожную карту сотрудничества до 2020 года

Экономика и бизнес
3 августа, 17:35 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 3, августа. /ТАСС

План совместных мероприятий нацелен на наращивание торгового оборота и активизацию гуманитарного сотрудничества

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ГРОЗНЫЙ, 3 августа. /ТАСС/.Глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписали дорожную карту по сотрудничеству регионов на 2017-2020 годы. Соответствующее соглашение было подписано сторонами в четверг в рамках поездки делегации Санкт-Петербурга в Грозный.

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"В 2002 году Ахмат-Хаджи Кадыров подписал договор о долгосрочном и тесном сотрудничестве между нашими субъектами. Прошло 15 лет со дня принятия этого исторического документа. Я рад сказать, что сегодня эта инициатива получила продолжение. Подписание сегодняшнего соглашения по взаимодействию в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной областях дает возможность для дальнейшего укрепления наших связей", - сказал Кадыров.

По словам Полтавченко, план совместных мероприятий на ближайшие три года нацелен на наращивание торгового оборота, активизацию гуманитарного сотрудничества.

"Есть целый ряд направлений, которые можно было бы использовать для развития отношений. Это [в том числе] и поставки сельхозтехники, в первую очередь, тракторов. Продукция нашего Кировского завода по-прежнему является востребованной на рынке. И сегодня Кировский завод делает уникальные трактора, которые являются лучшими не только у нас в стране, но и в мире", - отметил Полтавченко.

Губернатор Петербурга добавил, что соглашение может положительно сказаться и на развитии здравоохранения Чечни.

"Мы готовы предложить широкий спектр лекарственных препаратов, которые производятся сегодня в Санкт-Петербурге. За последние шесть лет мы активно развили эту отрасль, у нас действует фармацевтический кластер, который производит лекарства мирового уровня, естественно, цены на них гораздо ниже, чем на заграничные аналоги", - сказал Полтавченко.

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