Сбой в работе мессенджера Skype устранен

ТАСС, 3 августа. Сбой при отправке и получении сообщений в мессенджере Skype, который пользователи заметили в среду, был полностью устранен. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.

"Проблема была полностью разрешена", - говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы, сбой затронул пользователей из Германии, Франции, США, Индии, России и других стран.