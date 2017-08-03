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Сбой в работе мессенджера Skype устранен

Экономика и бизнес
3 августа, 18:03 UTC+3 ТАСС

С проблемами столкнулись пользователи в Германии, Франции, США, Индии, России и других странах

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ТАСС, 3 августа. Сбой при отправке и получении сообщений в мессенджере Skype, который пользователи заметили в среду, был полностью устранен. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.

"Проблема была полностью разрешена", - говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы, сбой затронул пользователей из Германии, Франции, США, Индии, России и других стран.

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