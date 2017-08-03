Ассоциация европейского бизнеса выступила против санкций США

ТАСС, 3 августа. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) выступила против новых американских санкций и призвала власти США, РФ и стран ЕС отделять бизнес от политики, сообщает пресс-служба ассоциации.

"АЕБ выражает свое несогласие по поводу экономических санкций со стороны США. Ассоциация призывает главы государств и правительств ЕС, США и России выработать новую линию поведения, которая позволила бы отделить бизнес от политики и найти общее взаимоприемлемое решение в духе мира и согласия", - говорится в сообщении.

В АЕБ также выразили убежденность, что "именно бизнес является одним из важных связующих звеньев между государствами и людьми, и принципы свободной торговли не должны быть подвержены подобным ограничениям".

АЕБ объединяет более 500 компаний из ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли и является основным представителем интересов иностранных инвесторов в России и в Евразийском экономическом союзе.

Закон об ужесточении режима американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа. В частности, закон закрепляет действующие санкции в отношении России и предусматривает возможность введения новых санкций, в том числе в отношении компаний энергетического сектора.