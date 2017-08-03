"Опора России" предложила создать рабочую группу по мониторингу давления на бизнес

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Общественная организация по поддержке малого и среднего предпринимательства "Опора России" считает актуальной поднятую президентом РФ Владимиром Путиным тему о проверках предпринимателей и готова внести свои предложения в рамках рабочей группы по мониторингу давления в отношении бизнеса.

Такое заявление сделал в эфире телеканала "Россия 24" президент организации Александр Калинин.

Ранее Путин потребовал, чтобы количество внеплановых проверок предпринимателей в России было сокращено до 30% от плановых, а также обратил внимание на их излишнюю длительность. По мнению главы государства, давление со стороны правоохранительных органов часто является "совершенно избыточным". Кроме того, президент предлагает запретить следственным органам изымать серверы и жесткие диски при проведении следственных мероприятий на предприятиях.

"Давление в этом секторе избыточно, и мы поддерживаем инициативу президента. У нас и у других бизнес-объединений есть по этому вопросу наработки, мы готовы их в рамках рабочей группы по мониторингу давления со стороны правоохранительных органов в отношении бизнеса представить в ближайшее время", - сказал Калинин.

Глава "Опоры России" также считает, что изъятие жестких дисков крайне негативно сказывается на работе предприятий. "Бизнес переходит в цифровую экономику, и, когда у тебя изымают, иногда под надуманным предлогом, целые базы данных, которые создавались годами, это, конечно, приводит к коллапсу", - отметил он. Про словам Калинина, такая практика приводит к массовым злоупотреблениями в сфере.