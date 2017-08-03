Власти Ярославской области подали заявку на присвоение статуса ТОР моногороду Гаврилов-Ям

ТАСС, 3 августа. Правительство Ярославской области подало заявку в Министерство экономического развития РФ на присвоение статуса территории опережающего развития (ТОР) моногороду Гаврилов-Ям. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов.

"Присвоение городу статуса территории опережающего социально-экономического развития позволит промышленному парку выйти на новый уровень развития. Правительство области ведет серьезную работу в этом направлении, мы говорили об этом с президентом России Владимиром Путиным во время его рабочего визита в Рыбинск. Соответствующая заявка в Минэкономразвития уже направлена", - приводит слова Миронова пресс-служба правительства Ярославской области по итогам его визита в Гаврилов-Ям.

В пресс-службе добавили, что в городе работает частный промышленный парк "Локаловъ", который развернут в помещениях бывшего текстильного производства. Сейчас на площадке располагается десять предприятий-резидентов.

Власти региона рассчитывают, что статус ТОР поможет городу Гаврилов-Ям привлечь новых инвесторов в индустриальный парк, так как для них будет введен особый налоговый режим, в частности, нулевой налог на имущество, уменьшенные страховые взносы и другие льготы. В промышленном парке также планируют создать культурно- историческую зону с досуговым центром, музеем и выставочным залом.

Ранее сообщалось, что власти Ярославской области также рассчитывают, что статус ТОР будет присвоен еще двум населенным пунктам - городам Тутаеву и Ростову.

О Гаврилов-Яме и статусе ТОР

Гаврилов-Ям - моногород с населением порядка 17,5 тыс. человек в Ярославской области. По данным Фонда развития моногородов, градообразующими предприятиями в нем являются Гаврилов-Ямский льнокомбинат и машиностроительный завод "Агат". Решением правительства РФ Гаврилов-Ям включен в перечень моногородов с наиболее сложным социально- экономическим положением.

Статус ТОР присваивается территориям РФ в соответствии с федеральным законом с 2014 года и подразумевает создание в таких населенных пунктах специальных условий для привлечения инвесторов. Сейчас среди субъектов Центрального федерального округа существует лишь один город, наделенный статусом ТОР - Дорогобуж в Смоленской области.