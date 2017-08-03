Титов: предложения Путина по защите бизнеса вскоре станут законами

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Предложения президента России Владимира Путина по защите бизнеса от избыточных проверок и следственных действий в ближайшее время могут быть оформлены в качестве законопроектов и внесены на рассмотрения Госдумы. Об этом в четверг в эфире телеканала "Россия 24" сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
"Думаю, что в ближайшее время мы напишем тексты вместе с экспертами, депутатами Государственной думы, и они будут приняты в ближайшее время", - сказал он.
По мнению Титова, инициативы, озвученные российским президентом, "начнут действовать уже сейчас". "Здесь главное даже не как быстро будут изменены законы, а как правоохранители услышат тот недвусмысленный сигнал, который дал президент. И сама правоприменительная система, я надеюсь, начнет меняться просто незамедлительно", - подчеркнул бизнес-омбудсмен.
Ранее Путин на совещании по инвестиционным программам развития Дальнего Востока потребовал, чтобы количество внеплановых проверок предпринимателей в России было сокращено до 30% от плановых, а также обратил внимание на их излишнюю длительность. По мнению главы государства, давление со стороны правоохранительных органов часто является "совершенно избыточным". Кроме того, президент предлагает запретить следственным органам изымать серверы и жесткие диски при проведении следственных мероприятий на предприятиях.
Также Путин считает, что предприниматели должны освобождаться из-под стражи, если правоохранительные органы не ведут в отношении них активных следственных действий. При этом президент отметил, что бизнес-объединения должны получить право защищать интересы своих членов в суде.