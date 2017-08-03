Медведев назначил Данилина заместителем руководителя Роснедр

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Дмитрия Данилина заместителем руководителя Федерального агентства по недропользованию (Роснедра). Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте правительства РФ.
"Назначить Данилина Дмитрия Николаевича заместителем руководителя Федерального агентства по недропользованию", - говорится в документе.
Таким образом, у главы Роснедр Евгения Киселева стало четыре заместителя.