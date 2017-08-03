"Ростелеком" планирует осенью продавать часть своей недвижимости

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. "Ростелеком" определил перечень объектов, которые будут выставлены на торги осенью, заявил президент компании Михаил Осеевский в ходе телефонной конференции.
По его словам, компания планирует получить "неплохой результат" уже в 2017 году.
Осеевский также сообщил, что новый менеджмент "Ростелекома" уже провел полный аудит объектов недвижимости и разделил ее на две группы. "По первой части определен перечень объектов, который будет выставлен на торги осенью этого года. Планируем получить неплохой результат уже в 2017 году", - сказал он. Вторая группа объектов требует времени для вывода технологического оборудования, добавил Осеевский.
Осенью 2015 года "Ростелеком" создал фонд по управлению недвижимостью, куда передал объекты для продажи и аренды, а также редевелопмента и репозиционирования. В портфеле "Ростелекома" на тот момент насчитывалось 22,8 тыс. объектов недвижимости общей площадью более 9 млн кв. м.
В конце 2016 года "Ростелеком" и Сбербанк создали СП с уставным капиталом 4 млрд рублей, которое занимается инвестированием и управлением недвижимостью. Сбербанк через "Сбербанк Инвестиции" внес в СП 2 млрд рублей и получил 50% предприятия.