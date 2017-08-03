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Президент Монголии возглавит делегацию страны на ВЭФ

Экономика и бизнес
3 августа, 21:55 UTC+3 ТАСС

Третий Всемирный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября

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ТАСС, 3 августа. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга возглавит делегацию республики на третьем Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет на острове Русский во Владивостоке 6-7 сентября. Об этом сообщается на сайте форума.

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Отмечается, что об участии президента Монголии в ВЭФ сообщила посол Монголии в РФ Банзрагч Дэлгэрмаа во время встречи в Москве с советником президента России Антоном Кобяковым. "Новый президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, избранный 7 июля 2017 года, возглавит делегацию своего государства на третьем Восточном экономическом форуме и впервые посетит Россию в данном статусе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили возможность организации российско-монгольского круглого стола с участием представителей бизнес-сообщества двух стран в рамках деловой программы ВЭФ.

В делегацию Монголии войдут около 120 официальных лиц и представителей бизнеса.

О форуме

ВЭФ стал крупнейшей международной коммуникационной площадкой для взаимодействия представителей бизнеса, политических кругов и экспертного сообщества из России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Свое участие в форуме уже подтвердили делегации 24 стран, в том числе представители Китая, Японии, Австралии, Канады и США, а также таких европейских стран, как Великобритания и Германия. В форуме планируют принять участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

В 2016 году ВЭФ собрал 3,5 тысячи участников, на форуме было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций в 2,2 трлн рублей. Было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.

В этом году ВЭФ пройдет на острове Русский уже в третий раз 6-7 сентября.

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