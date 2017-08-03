Курская АЭС остановила работу первого энергоблока

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ТАСС, 3 августа. Первый энергоблок Курской АЭС отключили от сети для проведения ремонта. Об этом в четверг сообщает пресс-служба станции.
"2 августа 2017 года, в 22:11, на Курской АЭС по заявке, согласованной с Объединенным диспетчерским управлением энергосистемами Центра и концерном "Росэнергоатом", энергоблок №1 отключен от сети для проведения ремонтных работ на тепломеханическом оборудовании", - уточнили в пресс-службе.
Причины и сроки ремонта на станции уточнить не смогли. В пресс-службе добавили, что энергоблоки №2 и №3 Курской АЭС работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблок №4 находится на плановом капитальном ремонте.
По данным пресс-службы, радиационный фон на Курской АЭС и в ее окрестностях находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.
Ранее сообщалось, что 29 июля энергоблок №2 восстановил работу на полную мощность после ремонта турбогеренатора.
Курская АЭС расположена в 40 километрах юго-западнее Курска, на левом берегу реки Сейм. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока общей мощностью 4 млн кВт.