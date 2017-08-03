Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Подшипниковый завод стоимостью 2,6 млрд руб. запустят в Вологодской области

Экономика и бизнес
3 августа, 21:54 UTC+3 ВОЛОГДА ВОЛОГДА 3, августа. /ТАСС

Сейчас завод работает в тестовом режиме, официальное открытие запланировано на сентябрь

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОЛОГДА, 3 августа. /ТАСС/. Вологодский завод специальных подшипников введут в эксплуатацию в 2017 году. Подобные производства не открывались в стране более 30 лет, сообщил в четверг журналистам заместитель губернатора региона Алексей Кожевников.

"Завод значим для промышленности всей страны, его строительство находится на прямом контроле Минпромторга России. Около 30 лет в стране не строились подобные крупные предприятия. Он будет обеспечивать всю российскую авиационную, оборонную промышленность, судостроение, станкостроение, атомную энергетику специальными высокоточными подшипниками. Мы гордимся этим предприятием и считаем его блестящим примером работы и Корпорации развития Вологодской области, которая сопровождала проект", - сказал Кожевников.

Как уточнили ТАСС в Корпорации развития области, завод уже работает в тестовом режиме, его официальное открытие запланировано на сентябрь. В его создание вложено 2,670 млрд рублей инвестиций, современное производство потребовало 248 рабочих мест.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФБР арестовало программиста, остановившего распространение вируса WannaCry
2
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
3
Неймар выкупил свой контракт с "Барселоной" за €222 млн
4
По факту ДТП на Кубани возбуждено уголовное дело
5
CNN: часть бойцов поддерживаемой США сирийской оппозиции перешла на сторону Асада
6
МИД РФ призвал США прекратить шельмование внешнеполитической линии Москвы на Балканах
7
Доктор Стальной Молот: самые памятные бои в карьере Владимира Кличко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама