Подшипниковый завод стоимостью 2,6 млрд руб. запустят в Вологодской области

ВОЛОГДА, 3 августа. /ТАСС/. Вологодский завод специальных подшипников введут в эксплуатацию в 2017 году. Подобные производства не открывались в стране более 30 лет, сообщил в четверг журналистам заместитель губернатора региона Алексей Кожевников.

"Завод значим для промышленности всей страны, его строительство находится на прямом контроле Минпромторга России. Около 30 лет в стране не строились подобные крупные предприятия. Он будет обеспечивать всю российскую авиационную, оборонную промышленность, судостроение, станкостроение, атомную энергетику специальными высокоточными подшипниками. Мы гордимся этим предприятием и считаем его блестящим примером работы и Корпорации развития Вологодской области, которая сопровождала проект", - сказал Кожевников.

Как уточнили ТАСС в Корпорации развития области, завод уже работает в тестовом режиме, его официальное открытие запланировано на сентябрь. В его создание вложено 2,670 млрд рублей инвестиций, современное производство потребовало 248 рабочих мест.