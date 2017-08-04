Медведев проведет в Крыму совещание по развитию промышленности в регионе

Итальянский "Милан" вышел в раунд плей-офф футбольной Лиги ЕвропыСпорт 4 августа, 1:39
Захарова: США затягивают срок выдачи виз россиянам с целью давления на РФПолитика 4 августа, 1:33
Весельницкая заявила, что США не заинтересованы в ее информации о встрече с сыном ТрампаПолитика 4 августа, 1:10
"Зенит" и "Краснодар" узнают следующих соперников в Лиге ЕвропыСпорт 4 августа, 0:40
"Монако" и "Пари Сен-Жермен" поведут борьбу за чемпионство во французском футболеСпорт 4 августа, 0:28
ЦСКА узнает своего соперника по раунду плей-офф футбольной Лиги чемпионовСпорт 4 августа, 0:18
Чемпионат мира по легкой атлетике стартует с 19 россиянами под нейтральным флагомСпорт 4 августа, 0:05
Тупиковое решение: конгресс IAAF продлил отстранение ВФЛАСпорт 3 августа, 23:21
Фурсенко: вопрос ухода Дзюбы из "Зенита" не обсуждаетсяСпорт 3 августа, 23:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 4 августа. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу посетит Крым, где проведет совещание о состоянии и перспективах развития промышленности на полуострове. Как сообщили в пресс-службе кабмина, мероприятие пройдет на площадке судостроительного завода "Море" в Феодосии.
В совещании примут вице-премьеры Аркадий Дворкович и Дмитрий Рогозин, полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Крыма Сергей Аксенов, врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, представители министерств и ведомств, руководители профильных предприятий.
Медведев не раз отмечал, насколько важно развивать инфраструктуру и промышленность Крыма. Еще 31 марта 2014 года на заседании правительства России, которое прошло в Крыму, глава кабмина подчеркнул: "Наша цель - сделать полуостров максимально привлекательным для инвесторов, чтобы он мог генерировать достаточные доходы для собственного развития. Такие возможности есть".
"Мы будем готовы поддержать те компании, которые будут инвестировать в развитие полуострова, которые будут работать на территории наших новых регионов и заключат инвестиционные соглашения с органами государственной власти Республики Крым и города федерального значения Севастополя", - заявил тогда премьер.
С тех пор Медведев несколько раз в год посещает полуостров. Темами встреч и совещаний, которые он проводил в Крыму, становились детский отдых, развитие сельского хозяйства, малого бизнеса, системы здравоохранения, дорожного хозяйства и другие.
ФГУП "Судостроительный завод "Море" - предприятие, специализирующееся на производстве и ремонте скоростных кораблей, в том числе на подводных крыльях и воздушной подушке, прогулочных яхт и катеров с корпусами из алюминиево-магниевых сплавов. В своей специализации является самым крупным в России.