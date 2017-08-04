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Медведев проведет в Крыму совещание по развитию промышленности в регионе

Экономика и бизнес
4 августа, 0:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

Мероприятие пройдет на площадке судостроительного завода "Море" в Феодосии

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ТАСС, 4 августа. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу посетит Крым, где проведет совещание о состоянии и перспективах развития промышленности на полуострове. Как сообщили в пресс-службе кабмина, мероприятие пройдет на площадке судостроительного завода "Море" в Феодосии.

В совещании примут вице-премьеры Аркадий Дворкович и Дмитрий Рогозин, полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Крыма Сергей Аксенов, врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, представители министерств и ведомств, руководители профильных предприятий.

Медведев не раз отмечал, насколько важно развивать инфраструктуру и промышленность Крыма. Еще 31 марта 2014 года на заседании правительства России, которое прошло в Крыму, глава кабмина подчеркнул: "Наша цель - сделать полуостров максимально привлекательным для инвесторов, чтобы он мог генерировать достаточные доходы для собственного развития. Такие возможности есть".

"Мы будем готовы поддержать те компании, которые будут инвестировать в развитие полуострова, которые будут работать на территории наших новых регионов и заключат инвестиционные соглашения с органами государственной власти Республики Крым и города федерального значения Севастополя", - заявил тогда премьер.

С тех пор Медведев несколько раз в год посещает полуостров. Темами встреч и совещаний, которые он проводил в Крыму, становились детский отдых, развитие сельского хозяйства, малого бизнеса, системы здравоохранения, дорожного хозяйства и другие.

ФГУП "Судостроительный завод "Море" - предприятие, специализирующееся на производстве и ремонте скоростных кораблей, в том числе на подводных крыльях и воздушной подушке, прогулочных яхт и катеров с корпусами из алюминиево-магниевых сплавов. В своей специализации является самым крупным в России.

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Персоны
Рогозин, Дмитрий Олегович Аксенов, Сергей Валерьевич Медведев, Дмитрий Анатольевич Дворкович, Аркадий Владимирович Овсянников, Дмитрий Владимирович Устинов, Владимир Васильевич (государственный деятель)
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